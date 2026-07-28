Uğur Dündar'ın "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması ifadesi ortaya çıktı: "Bakanlarla yan yana görünce inandım, özür dilemem!"

Gazeteci Uğur Dündar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdi. Yaklaşık 60 yıllık mesleki geçmişine vurgu yapan Dündar, Haluk Levent ile olan iletişiminin geçmişini detaylandırdı.

Levent'i ilk olarak 2001 yılında bir televizyon programında ağırladığını belirten tecrübeli gazeteci, 2017 yılında başlayan Ahbap İyilik Hareketi sürecinde kendisine yol gösterici uyarılarda bulunduğunu aktardı.

HALUK LEVENT'E "PARA İŞLERİNE KARIŞMA" UYARISI

Ahbap Derneği ve Haluk Levent ile aralarındaki iletişimin sınırlarını çizen Dündar, geçmişte yaptığı uyarıları savcılık makamına iletti. Dündar, ifadesinde, "Ben Haluk Levent’e ‘para işlerine karışma, geçmişin senin önüne çıkar, iyi niyetinin gölgelenmesine izin verme’ şeklinde abi tavsiyesinde bulundum" dedi.

Şahsi bir dostlukları olmadığını ve derneğin merkezine hiçbir zaman gitmediğini vurgulayan Dündar, aralarındaki diyaloğun dönemsel olduğunu belirterek, "Haluk Levent ile şahsi bir tanışıklığım ve yakınlığım yoktur. Dönem dönem kendisi ile genel gidişata ilişkin konuşmalarımız oldu" ifadelerini kullandı.

DEVLET KURUMLARIYLA VERİLEN FOTOĞRAFLAR YANILTTI

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Ahbap ve Haluk Levent'in devlet kurumlarıyla birlikte çalışıyor görünmesinin kendisinde bir güven algısı yarattığına değinen Dündar, bu durumun eleştirel yaklaşımını nasıl etkilediğini anlattı. Derneğin resmi makamlarca zaten denetlendiği düşüncesine kapıldığını söyleyen Dündar, süreci "Ahbap ve Haluk Levent her daim devlet kurumları ile birlikte olduğunu yansıtmıştır" sözleriyle özetledi.

Medyada Haluk Levent'e yönelik herhangi bir eleştiri yapmamasının gerekçesini ise şu şekilde açıkladı: "Haluk Levent’e ilişkin köşe yazısı ya da medya aracılığıyla eleştiri yapmamamın ve şahsi tavsiyelerle yetinmemin sebebi Sayın Bakanlarla birlikte görüntü veren birine köstek olmak istememektir. Buna ilaveten resmi makamların denetlediğini varsayıyordum"

"BEN HALKIN PARASINA DOKUNAMAM"

Deprem sürecinde çevresinden kendisine de bağış toplama ve vakıf kurma yönünde yoğun talepler geldiğini anlatan Dündar, bu teklifleri kategorik olarak reddettiğini ifade etti. Dündar, "Bana duyulan güven nedeni ile deprem sürecinde ‘sen vakıf kur bağış yapalım’ dediler. Ben halkın parasına dokunamam, muhafazası ağır bir yük diyerek bunu reddettim" dedi.

Soruşturma dosyasında ve kamuoyunda adı sıkça geçen Oğuzhan Uğur hakkında da konuşan Dündar, Uğur'un doğrudan para toplamadığını, yalnızca AFAD ve Ahbap organizasyonlarının duyurusunu yaptığını kaydetti. Dündar, "Oğuzhan Uğur para toplamamış yalnızca hem AFAD'ın hem de Ahbap'ın organizasyonlarını duyurmuş ve reklamlarını yapmıştır. Gelinen aşamada 'keşke bu şekilde olmasaydı' demekten başka elden gelen pişmanlık ifadesi yoktur. Süreç nedeniyle özür dileyeceğim bir somut dahlim yoktur" dedi.

Dündar, deprem döneminde Ahbap ve Babala TV'ye yönelik sosyal medyadan yaptığı destek paylaşımlarını, ortaya atılan iddiaların ardından neden sildiğini de savcılıkla paylaştı. Bürokratlarla verilen görüntülerin kendisini etkilediğini belirten Dündar, "Deprem döneminde bürokratlar ile yapılan paylaşımları ve oluşturulan organize görüntüyü görünce Twitter hesabımdan ‘helal olsun çocuklara, Ahbap-Babala gururumuzdur’ minvalinde paylaşım yapmıştım. O dönem akredite oldukları için destek olmak adına iyi denetlendiğini düşünerek paylaşım yapsam da daha sonra Haluk Levent’in hakkındaki iddiaları ve soruşturma haberlerini öğrenince paylaşımımı silmek durumunda kalmıştım" diye konuştu.

"DERNEĞE NASIL PARA TOPLAMA YETKİSİ VERİLDİ ANLAYAMIYORUM"

Soruşturma aşamasında ortaya çıkan tabloya tepki gösteren gazeteci, Ahbap'a verilen yetkileri sorguladı. Dündar, savcılıktaki ifadesinde ilgili makamlara yönelik eleştirisini, "Soruşturmanızda tespit edilen bu hususlara rağmen derneğe nasıl para toplama ve yönetme yetkisi verildi anlayamıyorum" diyerek dile getirdi.

"ŞAHSİ OLARAK ÖZÜR DİLEMEMİ GEREKTİREN BİR DURUM YOK"

Kendisinin ve ailesinin Ahbap Derneği dahil olmak üzere hiçbir oluşumla mali bir bağı bulunmadığının altını çizen Dündar, maddi konulardan her zaman uzak durduklarını, "Benim şu ana kadar hiçbir akçeli işim olmadı. Ailemin ve yakınlarımın da bu konulardan kaçındığını rahatça görebilirsiniz" sözleriyle savundu.

İfadesinin genelinde olayın geldiği noktadan duyduğu üzüntüyü belirten Dündar, yaşananlar nedeniyle toplumdan şahsen özür dilemesini gerektirecek bir kusuru olmadığını söyleyerek sözlerini şöyle noktaladı: "Benim şu ana kadar hiçbir akçeli işim olmadı. Ben süreç dolayısıyla Türk toplumu adına oldukça üzgünüm ancak şahsi olarak özür dilememi gerektiren bir husus yoktur"