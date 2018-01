Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu’nun konuşmacı isimleri, tüm gazeteci adaylarını ve Ankara halkını Uğur Mumcu’nun değerlerine sahip çıkmak ve anısını yaşatmak için Türkiye Barolar Birliği’nde buluşmaya çağırdı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB ), 23-24 Ocak tarihlerinde düzenleyeceği Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu için son hazırlıklarını tamamlıyor. Türkiye Barolar Birliği’nde yapılacak olan okul birbirinden değerli gazetecilerle binlerce genci biraraya getirecek. Okulun ilk günü değerli gazeteci ve hocaların vereceği derslerden oluşuyor. İkinci günde ise program iki aşamalı olarak yapılacak. İlk olarak saat 14.00’te Uğur Mumcu Caddesi Migros önünde buluşacak olan gençler, Uğur Mumcu’yu evinin önünde anacak ve Cumhuriyet Kadınları Derneği ile birlikte basın açıklaması yapacak. Anmanın ve açıklamanın ardından ise Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Uğur Mumcu’nun ağabeyi Av. Ceyhan Mumcu ve Cumhuriyet Gazetesi Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazeteci-Yazar Alev Coşkun ile ‘’Uğur Mumcu’nun izinde aydın sorumluluğu’’ adlı panel yapılacak.



Etkinliğin konuşmacı isimleri tüm gençleri Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu’nda buluşmaya çağırıyor:



Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek: 23-24 Ocak günü TGB'nin bu etkinliğinde olacağız. Uğur Mumcu yalnızca bir gazeteci değildir. Son yüzyılda Türkiye'nin en büyük devrimci aydınlarından biridir. Kalpaklı devrimci Mustafa Kemal'in askerlerindendir. Ve bunu çok iyi anlamış, hayatına uygulamıştır. Çok değerli bir ailenin çocuğudur. Abisi Ceyhan Mumcu da Vatan Partisi'nin lider kadrosu içerisindedir hepimizin ağabeydir.



Uğur benim liseden arkadaşım. Hatta lise 1’de ben "Karınca Kararınca" diye bir duvar gazetesi çıkarmıştım. Bir çocuk geldi. Bana kendisini tanıttı ben Uğur Mumcu ben de bu gazeteye yazabilir miyim diye sordu. Orada arkadaş olduk, onun gazeteciliği de benim çıkardığım duvar gazetesi ile başladı. Böyle güzel anılarımız var. Okulda da birlikteydik. Mamak cezaevinde de aynı koğuşta kaldık bir süre. Hayatı hep gülümsemeyle geçmiştir çok sağlam, iradeli, kararlı bir Atatürk devrimcisidir.



Bütün gençleri, bütün Ankara halkını 23-24 Ocak'ta TGB'nin yaptığı bu çalışmaya katılmaya davet ediyorum.



Aydınlık Gazetesi yazarı Şule Perinçek: Uğur Mumcu adı geçince gözlerinizi kapatın iki dakika düşünün bakalım ne gelecek aklınıza; laiklik, Türkiye’nin bağımsızlığı, birliği, bölünmezliği ve bütün bunlardan taraf olmak anlamına geliyor. Tarafsız gazeteci dediğimiz şey bunlardan yana taraf olmak anlamına geliyor. İki günlük çalışmanın en önemli özelliği bu olacak. 23-34 Ocak’ta diğer gazeteci arkadaşlarımla birlikte gençlere deneyimlerimizi aktaracağız. O yüzden genç arkadaşlarımızı buradan önemle çağırıyorum. Hiçbir ders kitabında olmayanlar bu iki gün içinde yoğunlaştırılmış olarak verilmiş olacak. Böyle bir şeye ihtiyaç var mı derseniz. Gazetelerin büyük bölümünü açın haber var mı gerçek var mı bakın. Bu okulun çok şiddetle bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türk geleneklerinde el vermek vardır. Biz bu iki gün boyunca gençleri yönlendireceğiz gençlere el vereceğiz.



Cumhuriyet Gazetesi Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazeteci-Yazar Alev Coşkun: Sosyolojk bir kuraldır ki, devrim her zaman karşı devrimini yaratır. Ve karşı devrim hareketi ancak Atatürk Devrimlerine tam inanmış gerçek Atatürkçülerin yetişmesi ve görev almasıyla durdurulabilir. Bu nedenle genç Atatürkçülerin bu konudaki eğitim girişimine çok önem veriyorum. Bana düşecek her türlü görevi de almaya hazırım. Yaşasın Cumhuriyet felsefesine inanmış gençler. Yaşasın Atatürk'ün aydınlanma devrimlerine inanmış devrimciler!



Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan: Uğur Mumcu Türkiye'nin yetiştirdiği ender araştırmacı gazetecisidir ve öyle bir gazeteci sanmıyorum ki ondan sonra yetişmiştir. Umarım ileride yetişecektir, beklentilerimizden birisi de budur. Etkinlik, çok güzelve çok zengin. Ben de pek alışılagelmedik bir sunum yapacağım. Sunumdan sonra özgür bir şekilde herkesin arzu ettiği soruyu soracağı sadece soru değil aynı zamanda düşüncelerini de sunacağı bir toplantı ve ders olacak. Dolayısıyla hepiniz davetlisiniz.



Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Tevfik Kadan: Uğur Mumcu hakikatin sadık bir kuludur. Onun hakikat arayışındaki değerleri; dürüstlüğü, ahlakı, iş tutmadaki başarısı, hakikate olan sadakati biz genç meslektaşlar için her zaman yol gösterici olmuştur. Onun değerlerine sahip çıkmak adına 23-24 Ocak’ta Türkiye Barolar Birliği salonunda buluşacağız. Tüm gazeteci adaylarını tüm Ankara halkını da Uğur Mumcu için buluşmaya çağırıyorum.



