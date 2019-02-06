Uğur Mumcu'nun ağabeyi Av. Ceyhan Mumcu, CHP Adalar Belediye Başkan adayı, Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ü HDP'nin destekleme kararı için 'Cumhuriyet okurlarına soruyorum: Uğur Mumcu yaşasaydı ve bir yerden aday yapılsaydı HDP bu desteği verir miydi?' diye sordu.

Uğur Mumcu'nun ağabeyi Av. Ceyhan Mumcu, CHP belediye başkan adaylarına HDP'den gelen destek açıklamalarını gündeme taşıdı.



Mumcu, sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

"Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül İstanbul Adalar İlçesinde CHP Belediye Başkan adayı oldu. HDP 'Profilimize uygun aday, destek vereceğiz' dedi. Cumhuriyet okurlarına soruyorum: Uğur Mumcu yaşasaydı ve bir yerden aday yapılsaydı HDP bu desteği verir miydi?"



Mumcu, daha önce Ankara adaylarıyla ilgili de değerlendirmeler bulunmuştu. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Tülin Oygür'e oy vereceğini duyuran Mumcu şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Özhaseki ile Mansur Yavaş'ı aday olarak karşılaştırdığımda belirgin bir fark göremiyorum. Bu yüzden oyumu Vatan Partisi adayı Prof. Dr. Tülin Oygür'e vereceğim.

Vatan Partisi Adayı @TulinOygur'e destek verdiğim için bana kızan CHP'li dostlarım; 1) Mansur Yavaş'ın seçilse de seçilmese de CHP'den istifa edeceğini, 2) Şimdi bile "CHP'nin adayı" sözünü kabul etmeyen Yavaş'ın seçilirse sizi yanına bile yaklaştırmayacağını biliyor musunuz?



"Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Adayı @TulinOygur'e destek verdiğim için bana oyları bölüyorsun diye kızan CHP'li dostlarım; 7 Haziran, 1 Kasım ve 24 Haziran seçimlerinde, 'Ben CHP'ye eşim HDP'ye' diyerek oylarınızı kendiniz bölmediniz mi?"