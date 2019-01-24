Usta gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26'ıncı yıldönümünde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun birçok yerinde anıldı. Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası üyeleri duayen gazeteci için anma etkinlikleri düzenledi.

24 Ocak 1993'te otomobiline konulan, bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu için anma etkinlikleri düzenlendi.



Duayen gazeteci ilk olarak İstanbul'da anıldı.Türkiye Gazeteciler Sendikası üyeleri Şişli'de bulunan Uğur Mumcu anıtına karanfiller bıraktı.



Ardından Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Eğitim-İş ve birçok kitle örgütü Mumcu için yürüyüş düzenledi.



Ankara'da ise Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri bir araya geldi, Mumcu'yu andı.



Antalya'da Vatan Partisi öncüllüğünde gerçekleşen anmaya Uğur Mumcu’nun yeğeni Evren Mumcu da katıldı.



Mumcu, Uğur Mumcuları katleden emperyalizmin yerli işbirlikçilerle ülkemizi esir almaya çalıştığını, ancak kaybedeceklerini söyledi.



Usta gazeteci Denizli'de de Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri öncülüğünde anıldı.



Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğine, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars da katıldı.





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