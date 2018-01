TGB Genel Sekreteri Özgür Bursalı konuk olduğu Ulusal Kanal programında "Uğur Mumcu hayatı boyunca Antiemperyalist ve Atatürkçü olmanın gereklerini yaptı. Yaşasaydı, bugün TSK'nın Afrin’de bölücü terör örgütüne yapacağı operasyona destek olurdu. Türk gençliği olarak Afrin'e operasyona hazırlanan Türk ordusunun sonuna kadar yanındayız." dedi

Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ulusal Kanal'da Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu. Umut Tezerer'in sorularını cevaplayan Bursalı, 23-24 Ocak’ta Türkiye Barolar Birliği’nde düzenlenecek olan Uğur Mumcu Gazetecilik Okulunu anlatarak 7’den 70’e herkesi okula davet etti.



Uğur Mumcu'yu mücadele bayrağı haline getirmenin çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin en çok bugün Uğur Mumculara ihtiyaç duyduğunu söyleyen Bursalı, Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu’nun yanı sora TSK’nın Afrin'de bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyon hazırlığında olması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"Vicdanlı, vatansever, antiemperyalist, Atatürkçü gazetecilere ihtiyacımız var. Uğur Mumcu’nun yazıları, eserleri fikirleri bugünü halen aydınlatıyor. 25. Ölüm yıldönümü anısına yapacağımız Gazetecilik Okulu iki gün sürecek. İlk gün çok değerli hocalarımızın alanlarına ilişkin dersler verecek. İkinci gün de Uğur Mumcu'yu evinin önünde anacağız. Ardından 'Uğur Mumcu'nun izinde aydın sorumluluğu' adlı bir panel düzenleyeceğiz. Uğur Mumcu Gazetecilik Okuluna Türkiye'nin her yerinden öğrencilerden çok ilgi var. Sadece gençleri değil 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz." cümlelerini kullanan Özgür Bursalı, konuşmasının devamında Mehmetçiğe selam yolladı.



"Kalplerimiz Mehmetçiğimiz ile birlikte çarpıyor"



"Antiemperyalist, Atatürkçü, olmadan, Türkiye'den yana tavır almadan ne gazeteci ne de akademisyen olunur. Uğur Mumcu bize her zaman bunu hatırlatmıştır. Uğur Mumcular vurulsa da bitmez. Bu milletin bağrında her zaman Uğur Mumcular yetişir" ifadelerini kullanan Bursalı, konuşmasının sonunda "Türk gençliği olarak Afrin'e operasyona hazırlanan Türk ordusunun sonuna kadar yanındayız. Kalplerimiz Mehmetçiğimiz ile birlikte çarpıyor. Ordumuza başarılar ve kahramanlıklar diliyoruz." dedi.



