Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu anlattı: İran karşıtı atmosfer oluşturulmak istendi

Fenerbahçe Kongre Üyesi Hakan Hanoğlu, emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’un geçmişte katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarını paylaştı. Söz konusu video kısa sürede gündem oldu.

Videoda Karakuş, Uğur Mumcu suikastını İsrail’den gelen 5 MOSSAD ajanının işlediğini belirtti. Bombayı Mersin üzerinden Ankara’ya getiren ajanların, suikastın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan kaçtığını ifade etti.

Karakuş, bu kaçışın hiçbir pasaport kontrolü olmadan yapıldığını belirtti. Süreçte güvenliğin aşılmasına o dönemki FETÖ bağlantılı unsurların yardım ettiğini bildirdi. Karakuş detayları anlatırken televizyon yayınının aniden karartılarak kesildiği görüldü.

CEYHAN MUMCU: 'OLAY TAM ANLAMIYLA AYDINLATILAMADI'

Konuya ilişkin Aydınlık Gazetesi muhabiri Yusuf Tunçer’e konuşan Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, suikastın arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ceyhan Mumcu, “Uğur’un öldürülmesinin ardından hem ben hem devlet uzun süre araştırma yaptık ancak net bir sonuca ulaşılamadı. Daha sonra bazı örgüt bağlantıları üzerinden isimler ortaya çıktı ama olay tam anlamıyla aydınlatılamadı.” diye konuştu.

'SUİKASTLE İRAN KARŞITI BİR ATMOSFER OLUŞTURMA AMACI'

Mumcu, suikastla Türkiye’de İran karşıtı bir atmosfer oluşturulmak istendiğini ifade etti:

“Ben bu olayın hem Uğur Mumcu’yu ortadan kaldırmak hem de Türkiye’de İran karşıtı bir atmosfer oluşturmak amacı taşıdığını düşünüyorum.”

Ceyhan Mumcu, Türkiye'de bir takım "solcu" gazeteci ve siyasetçinin o dönem İran karşıtı kampanyanın yayılmasında etkili olduğuna işaret etti

'GAFFAR OKKAN CİNAYETİ ÇÖZMEK ÜZEREYDİ'

Mumcu, eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile olan diyaloğunu da hatırlattı. Okkan’ın kendisine ulaşarak suikastı çözmeye yaklaştığını söylediğini belirtti.

Gaffar Okkan, bu görüşmeden sadece iki gün sonra şehit edildi. Suikastın arkasındaki aktörlere ilişkin tartışmaların yıllardır sürdüğünü belirten Mumcu, “Bana göre MOSSAD ihtimali daha mantıklı görünüyor.” dedi.