Eskişehir'de Atatürk'e sahip çıktıkları için burs ve kredisi kesilen 6 öğrenci ile ilgili Vatan Partisi'nden yeni bir açıklama geldi. Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreteri Uğurcan Yardımoğlu, "Bu hukuksuzluğun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi

Atatürksüz müfredatı protesto ettikleri için burs ve kredileri kesilen öğrenciler ile ilgili Vatan Partisi yeni bir açıklama yaptı.



Ulusal Kanal'a konuşan Öncü Gençlik Genel Sekreteri Uğurcan Yardımoğlu, öğrencilerin ceza almasına neden olan Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'in geçmişine dikkat çekti.



Yardımoğlu, Vatan Partisi olarak hukuksuzluğun takipçisi olacaklarını vurguladı.



Öncü Gençlik Genel Sekreteri, Türk miletinin burs ve kredisi kesilen öğrencilere sahip çıkacağını söyledi.



HABER: OSMAN ERBİL

KAMERA: ŞENGÜL DERİN



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