UKOME'den Kadıköy kararı! Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısında alınan kararla, Kadıköy Rıhtım'da bulunan otobüs peronlarının Uzunçayır'a taşınması onaylandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
UKOME'den Kadıköy kararı! Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor
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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşülen Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi teklifi resmi olarak kabul edildi. Alınan bu yeni kararla, Kadıköy sahilinde yıllardır hizmet veren otobüs peronları tamamen kaldırılarak trafiğin rahatlatılması hedefleniyor. Yapılan düzenleme doğrultusunda, rıhtım bölgesini kullanan birçok otobüs hattının yeni merkezi Uzunçayır Peron Alanı olacak.

KADIKÖY'DEN 2 BİN 461 SEFER VE YÜZLERCE OTOBÜS ÇEKİLİYOR

İBB yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, yayalaştırma adımları çerçevesinde Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ve ilçe içerisindeki otobüs yoğunluğu büyük oranda sonlandırılıyor. Yeni planlama ile birlikte toplam 26 hat, 286 araç ve günlük 2 bin 461 sefer bölgeden çekilecek. Hatların büyük bir kısmı Uzunçayır Peron Alanı'ndan hareket edecek şekilde yeniden programlandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte toplu taşımayı kullanan vatandaşların seyahat rotalarında da değişiklikler yaşanacak. Yeni otobüs hatlarını kullanacak olan yolcular, kalkış noktası olan Uzunçayır üzerinden Kadıköy merkeze ulaşarak buradan diğer toplu taşıma sistemlerine aktarma yapabilecek.

Düzenlemenin temel amacı; bölgedeki otobüs trafiğini azaltıp yaya hareketliliğini artırmak ve Kadıköy Meydanı ile çevresinde çok daha geniş yaya alanları oluşturmak olarak açıklandı. Meydan düzenlemesini daha etkin hale getirecek olan kararın ardından, hatların taşınacağı Uzunçayır Peron Alanı'ndaki mevcut durum havadan görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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