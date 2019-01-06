Ukrayna'daki Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan iki kız öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla önceki gün Pendik'teki Kurtköy Mezarlığı'nda yakalanan Hüsnü Can Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Katil zanlısı tutuklandı
Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Zanlı sorguda susma hakkını kullandı
Hüsnü Can Ç'nin emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22) 3 Ocak'ta yaşadıkları evde ölü bulunmuştu.
Ukrayna'nın Harkov kentinde, 2 Türk kızının öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Ukrayna'daki Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan iki kız öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla önceki gün Pendik'teki Kurtköy Mezarlığı'nda yakalanan Hüsnü Can Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Katil zanlısı tutuklandı