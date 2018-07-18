banner982
Bülent Tezcan: Siz kendi işinize bakın
Bülent Tezcan: Siz kendi işinize bakın
Anayasa Mahkemesinden üç siyasi parti için karar
Anayasa Mahkemesinden üç siyasi parti için karar
Adnan Oktar operasyonu kapsamında gözaltına alındı
Adnan Oktar operasyonu kapsamında gözaltına alındı
Ankesörlü telefon soruşturmasında 132 tutuklama
Ankesörlü telefon soruşturmasında 132 tutuklama

Ukrayna'da yakalanan FETÖ şüphelisi Salih Zeki Yiğit tutuklandı

Ukrayna'da yakalanarak Mersin'de getirilip sorgulanan Salih Zeki Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ukrayna'da yakalanan FETÖ şüphelisi Salih Zeki Yiğit tutuklandı

MİT Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'üst düzey yöneticisi' olduğu iddiasıyla Ukrayna'da yakalanarak Mersin'de getirilip sorgulanan Salih Zeki Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ukrayna'da yakalanarak Mersin'e getirilen, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Salih Zeki Yiğit, daha sonra adliyeye getirildi. 

Adliyeye girerken basın mensuplarının, 'Ukrayna'dan neden dönmediniz?' sorusunu, "İşkence var dediler" şeklinde yanıtlayan Yiğit, FETÖ'nün il imamı olduğu iddiasını yalanlayarak, polise verdiği ifadesinin sorulması üzerine ise, "Sağ olsunlar güzel davrandılar, ne yaptıysak söyledik. Devletimiz için ne faydalıysa onu verdik" dedi.

Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Ukrayna #fetö
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.