Ukrayna Devlet Başkanı, Noel mesajında Türkiye'yi hedef aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Noel mesajında Türkiye’nin egemenliğine ilişkin tartışmalı ifadeler kullandı. Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Fener Rum Patriği Bartholomeos’a “ekümenik patrik” unvanı atfederek tepki çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı, Noel mesajında Türkiye'yi hedef aldı
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Zelenski mesajında,

“Noel arifesinde, Ekümenik Patrik Hazretleri Bartholomeos ile görüştüm. Ukrayna'ya verdiği manevi destek ve duaları için şükranlarımı ilettim” ifadelerini kullandı.
Lozan Antlaşması Tartışmaları Yeniden Gündemde
Türkiye'nin Lozan Antlaşması çerçevesinde belirlediği kurallara aykırı olarak yapılan bu tür açıklamalar, daha önce de Türkiye’nin tepkisini çekmişti. Bartholomeos’un statüsü, uluslararası arenada yalnızca İstanbul Fatih Kaymakamlığı’na bağlı bir dini lider olarak tanımlanıyor.

Bartholomeos, geçtiğimiz Haziran ayında İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı’na “ekümenik” sıfatıyla davet edilmişti. Türkiye’nin de yer aldığı bu toplantı sonrası Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'den resmi bir açıklama talep etmişti.

Ukrayna liderinin bu tür açıklamaları, özellikle Türkiye’nin egemenlik haklarına yönelik hassasiyetini yeniden gündeme taşıdı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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