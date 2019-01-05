Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Türkiye'ye geldi. Poroşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra Fener Rum Patriği'ni ziyaret etti. Burada düzenlenen törende, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlığını kazandıran kararname takdim edildi.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi "otosefali" statüsü kazandı. Yani bağımsızlığını ilan etti.



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Türkiye'ye geldi. Poroşenko, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde görüştü.



İkilinin baş başa görüşmesi, basına kapalı yapıldı, 1 saat 15 dakika sürdü.



Ukrayna Devlet Başkanı ardından Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Poroşenko burada düzenlenen ayine katıldı.



Törende, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" kazandıran kararnameyi Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne verdi. Kilisenin bağımsızlığını gösteren "Tomos" adı verilen kararnameyi Ukrayna Ortodoks Kilisesi Paşpiskoposu Epifaniy teslim aldı.



Fener Rum Patrikhanesi, 11 Ekim'de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulüne karar vermişti.



ulusal.com.tr