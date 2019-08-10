Atlantik cephesi, Türkiye-Rusya ilişkilerine Kırım üzerinden zarar verme çabasını yeni bir evreye taşıdı. Ukrayna Cumhurbaşkanının Ankara ziyaretinde Rusya'nın terörist olarak gördüğü isimler için "saygı duruşu" yapıldı. Ortak basın toplantısında Kırım üzerinden Rusya hedef alındı. Ulusal Kanal'a konuşan Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel ise "provokasyon" uyarısı yaptı, Kırım üzerinden "denge politikasının" izlenmesine karşı çıktı

Ukrayna'nın Ankara çıkarmasına "provokasyon" uyarısı geldi.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 7-8 Ağustos'ta Türkiye'ye geldi. İki liderin görüşmesindeki ana gündem maddesi Kırım olmuştu.



Zelenskiy, Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Kırım üzerinden yine Rusya’yı hedef aldı.



Kırım Tatarları 2014 yılında yaptığı referandumda Rusya’ya bağlanmayı tercih etmişti. Türkiye ise Rusya’nın Kırım’ı “ilhak” ettiğini savunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında yine bu görüşü savundu.



Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel ise hem Zelenskiy'nin hem de Erdoğan’ın açıklamalarını Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Sel, Zelenskiy’nin Türkiye ziyaretinden önce Rusya lideri Putin ile telefonda görüştüğünü söyledi.



Sel, Zelenskiy’nin talebi üzerine Ukrayna’nın Donbas bölgesinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasını ise eleştirdi.



Ünver Sel, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerin iyi olduğu süreçte Rusya’nın Kırım üzerinden hedef alınmasına da tepki gösterdi.



Türkiye’nin Kırım konusundaki tutumunun Rusya ile ilişkilerine zarar verdiğini belirten Sel, hükümete önemli çağrılar yaptı.



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