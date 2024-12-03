Ukrayna’dan NATO’ya acil çağrı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi oturumu öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ülkesinin enerji tesisleri ve altyapısını korumak için NATO’dan "acilen" 19 ek hava savunma sistemi talep etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ukrayna’dan NATO’ya acil çağrı
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Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da oturuma katılacağını belirtti. Toplantıda, Ukrayna’ya yönelik askeri desteklerin artırılması, enerji altyapısının korunması ve hava savunma yardımlarının gündeme alınacağını ifade eden Rutte, NATO’nun Ukrayna’ya desteğini bir kez daha vurgulayarak, "Müttefiklerin sizinle birlikte olduğu konusunda sizi temin etmek istiyorum." dedi.

"RUSYA'NIN KIŞI SİLAH HALİNE GETİRMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Rutte, Ukrayna’da savaşın yanı sıra ağır kış şartlarının da etkili olduğunu belirterek, enerji altyapısının korunması gerektiğine dikkat çekti. "Rusya'nın kışı silah haline getirmesine izin veremeyiz." diyen Rutte, NATO'nun Ukrayna'nın enerji şebekesini koruma çabalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Hava savunma sistemleri başta olmak üzere Ukrayna’nın askeri yardımlara olan ihtiyacını vurgulayan Rutte, "Bir gün Ruslarla müzakerelere oturmaya karar verdiğinizde, bunu güçlü bir pozisyonda yapabilmeniz için çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bu akşam bunu konuşacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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