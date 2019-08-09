Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü Ankara’daki görüşmelerden sonra yaptıkları basın toplantısını izledim.

Türk basınının Ukrayna Devlet Başkanı’na 16 Kasım 2018 günü Washington’da kararlaştırdıkları “ABD-Ukrayna Stratejik Ortaklığı” başlığını taşıyan mutabakat metnini sormalarını beklerdim. Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun imzaladıkları Mutabakat, ABD Dışişleri Bakanlığı sitesine 27 Kasım 2018 kondu. Hemen ertesi günü bir basın toplantısı yaparak, ABD ile Ukrayna arasındaki oydaşmanın Türkiye açısından içerdiği tehdidi kamuoyuna açıklamıştık.



TÜRK AKIMI VE KUZEY AKIMI-2 HEDEFTE

ABD ve Ukrayna hükümetleri, Stratejik Ortaklık Anlaşması’nda, açıkça “Türk Akımı’nı durdurmak için sürekli eşgüdümde bulunacaklarını” vurguluyorlar.

ABD ve Ukrayna arasındaki resmî mutabakatta, Kuzey Akımı 2 (Nord Stream 2) diye bilinen Rusya’dan Almanya’ya uzanan gaz hattı da hedef alınıyordu. Böylece Ukrayna, ABD’nin Avrasya enerji yollarına karşı açtığı savaşta piyon rolü üstleniyordu. Öncelikli hedefte Türkiye, Rusya ve Almanya var.



TÜRK HÜKÜMETİ SORDU MU

Türk Akımı'nı hedef alan mutabakat gibi ciddî konular ne yazık ki basınımızın ilgi alanı içinde değil. O nedenle bu konuda soru sorulmadı. Peki görüşme masasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanına Türk Akımı'nı hedef alan bu Mutabakatın ne demek olduğunu sordu mu?

Dışişleri Bakanlığımız, masaya oturmadan önce Sayın Cumhurbaşkanını 16 Kasım 2018 günlü “ABD-Ukrayna Stratejik Ortaklık Mutabakatı” konusunda bilgilendirdi mi?

Türk Akımı'nı durdurma konusunda anlaşmaya varan ABD ve Ukrayna gibi ülkeler, Türkiye’nin stratejik ortağı olabilirler mi? Türkiye, stratejik ortaklarını kendi enerji güvenliğini tehdit eden ülkeler arasından mı seçiyor?

ABD-Ukrayna Mutabakatı, Türkiye’nin yaşamsal önemdeki çıkarlarını, enerji güvenliğini ve bağımsızlığını doğrudan doğruya hedef almaktadır. Ancak Ukrayna ve Türkiye devlet başkanlarının yaptıkları açıklamalardan anlaşılıyor ki, bu konu ele alınmamış. Ukrayna gibi ABD’nin kuklası konumuna düşen bir devlet, Türkiye ile görüşmelerin gündemini ve sonuçlarını belirlemiştir. ABD’nin Türkiye ile Rusya’nın arasını açmaya yönelik gündemi, Türkiye-Ukrayna gündemini belirlemiştir.



DİPLOMASİ TARİHİNDE İLK

Zelintskiy ile Erdoğan’ın ortak basın toplantısında, dünya diplomasi tarihinde bir ilk yaşandı. Zelintskiy, salonda bulunanları oldu bittiye getirerek, “Ukrayna’nın şehitleri için saygı duruşu”na çağırdı. Ukrayna heyeti ayağa kalkınca, Türkiye hükümeti mensupları bir an ne yapacaklarını şaşırdılar ve birbirlerine baktıktan sonra konukseverlik gereği olsa gerek hazırol duruşuna geçtiler.

Zelintskiy, Devlet Başkanı seçilmeden önce bir televizyon yarışmacısıydı ve üçüncü sınıf bir komedyendi. Ancak orada bir televizyon programı yapılmıyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı dahil herkesi hazırol duruşuna geçirecek bir çağrıda bulunmaya cüret edememeliydi. Ona bu cesareti veren, herhalde Türkiye’nin konukseverliği değildi.

Türkiye Heyeti, görüşme masasında Ukrayna’nın ABD ile yaptığı Türk Akımını durdurma mutabakatını sorsaydı, bir komedyenin rol arkadaşı durumuna düşmezdi.



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