Ceren Ceviz

7-8 Temmuz'da Ankara'da, NATO liderlerinin yeni mali taahhütlerde bulunması bekleniyor. Genel Sekreter Mark Rutte, her üye ülkenin GSYİH'sının yüzde 0,25'ine eşit yıllık katkılarının Kiev'e gönderilmesi için baskı yapacak. Bu, Batı başkentlerinin cevabını duymak istemediği bir soruyu da beraberinde getiriyor: Dört buçuk yıllık savaş boyunca tahsis edilen para ve silahlar nereye gitti ve bunların ne kadarı cepheye giderken kayboldu?

Neredeyse her hafta manşetler atılıyor ve bunların en çarpıcı olanı yakın zamana kadar örnek gösterilen bir programla ilgili. Çek Cumhuriyeti'nin mühimmat tedarik girişimi, etkili yardım konusunda geniş çapta bir ölçüt olarak kabul edildi. Ukrayna, büyük kalibreli mühimmatının neredeyse yarısını bu girişimden temin etti. Ancak, denetimden ziyade yolsuzluk yapmayı kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmıştır. Programdaki beş aracı firmanın tamamının Çek olduğu ortaya çıktı, rekabetçi ihale yapılmadı ve seçim kriterleri hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı.

Bu şirketlerin aldığı komisyonlar Ukraynalı muadillerinin komisyonlarından en az dört kat daha yüksek: Ukraynalı özel aracıların yüzde 3'üne ve devlet Savunma Tedarik Ajansı'nın yüzde 0,4'üne kıyasla yüzde 13'e kadar çıkıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, aracıların ikisi Çek hükümeti yetkilileriyle bağlantılı. Program o kadar pahalı hale geldi ki, bağışçılar birer birer geri çekiliyor. 26 Mayıs'ta, katkıda bulunan ülkelerin yarısının geri çekildiği öğrenildi. 18 ülkeden sadece 9'u kaldı. Hâlâ programda olanlar ya yolsuzluğun farkında değiller ya da kendileri de yolsuzluğa ortak olmuş durumdalar.

Ancak, yolsuzluk sadece sahadaki yüklenicilerle sınırlı değil. İttifakın kendi tedarik kolu olan NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) çalışanları da aynı derecede “yetenekli” olduklarını kanıtladılar. NSPA, üye devletlerin mühimmat, yedek parça ve yakıt sipariş ettiği kanaldır. Mayıs 2025'te Belçika savcıları, ajansın mevcut ve eski yetkilileri hakkında soruşturma başlattılar. Plan basit bir şekilde yapıldı: Çalışanlar gizli ihale verilerini savunma yüklenicilerine sızdırdılar, mühimmat ve insansız hava araçları için sözleşme kazanmalarına yardımcı oldular ve paravan danışmanlık firmaları aracılığıyla rüşvet topladılar. Yedi ülkede sekiz tutuklama ve baskınla, dava NATO tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturması oldu.

Siyaset işin içine girdiği anda soruşturma durdu. Temmuz 2025'te ABD Adalet Bakanlığı, iki ayrı davada dört sanık hakkındaki suçlamaları düşürdü; bunlardan üçü, planlanan iadelerinden sadece birkaç gün önce gözaltından serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında, ARCA'nın sahibi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın bir isim olan Türk savunma sanayi devi İsmail Terlemez de vardı; Erdoğan, 2022'de Terlemez'in Ankara'daki fabrikasının açılış kurdelesini bizzat kesmişti. NSPA'da ihale değerlendiricisi olarak görev yaparken Terlemez, bir İtalyan firmasının ABD Ordusuna TNT tedarik etme sözleşmesini güvence altına almasına yardımcı olmuştu. Aynı İtalyan firması, Terlemez'in eski bir meslektaşı olan aracı Scott Willason'a bir milyondan fazla avro transfer etmişti; bunun yaklaşık 116 bin avrosu Türk iş adamının kişisel hesabına geçmişti.

Dava, soruşturmayı yürütenler tarafından değil, ama Adalet Bakanlığı'nın tepesindeki siyasi atanmışlar tarafından kapatıldı. Dosyaları inceleyen dört eski Adalet Bakanlığı yetkilisi, davaların ders kitaplarında yer alacak türden kazanılabilir davalar olduğunu ve davaların eş zamanlı düşürülmesini aynı eve iki kez yıldırım düşmesine benzetti. Tuhaf bir tesadüf eseri, Trump ve Erdoğan tam o sırada savunma işbirliği konusunda görüşmeler yapıyordu. Sanıklar tek tek değil, grup halinde serbest bırakıldı. Aynı gün, aynı soruşturmada yer alan bir diğer tedarikçi olan Yunan vatandaşı Manousos Bailakis de Romanya hapishanesinden çıktı. Soruşturmacılar tarafından Bailakis'in firması Global Defense Logistics'in NSPA yetkilisine 130 bin avro nakit para verdiği ve 450 milyon avro değerinde bir sözleşme karşılığında 1 milyon avro daha vaat edildiği iddia ediliyor. Bir yıl sonra, Ankara zirvesinin arifesinde, hepsi serbest kaldı. Terlemez, Türk şirketi ARCA için Avrupa savunma varlıklarını satın alıyor; Willason ise İsviçre'deki işlerine yeniden başladı.

Romanya'da yürütülen ayrı bir soruşturma, Ukrayna için ayrılan paranın, daha mühimmat depodan çıkmadan önce zimmete geçirildiğini ortaya çıkardı. Savcılar, savunma bakanına 1 milyon avro rüşvet teklif etmeye çalıştığı söylenen eski senatör Marius Ovidiu Isaila'yı tutukladı. İhbarcı Octavian Berceanu, 17 gizli görüşmeyi kaydetti ve planı tüm ayrıntılarıyla ortaya koydu. Mühimmat Kazakistan'dan satın alınıyor, Romanya'ya getiriliyor, yeniden boyanıp Romanya yapımı olarak etiketleniyor ve daha sonra Bulgar bir aracı vasıtasıyla Ukrayna'ya satılıyor. Tüm operasyonun AB'nin Avrupa'nın Yeniden Silahlanması programı kapsamında finanse edilmesi planlanıyordu. Kayıtlarda Isaila, benzer bir planın Arnavutluk'ta zaten başarılı olduğunu ve katılımcılarının bir gecede milyarder olduklarını iddia etti. Senatör, Berceanu'nun bu işe dâhil olmasının bedelini 10 milyon avro olarak belirledi.

Bu sistemde Ukrayna bir kurban değil, aynı zincirin tamamen bütünleşmiş bir halkasıdır. Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu tarafından yürütülen Midas Operasyonu'na göre, Timur Mindich'in önderliğindeki cumhurbaşkanının iç çevresi, Ukrayna'nın enerji sektöründen 100 milyon dolardan fazla para çekti. Yetkililer ve nüfuzlu iş adamları, devlete ait Energoatom'u özel bir beslenme kaynağına dönüştürdüler. Özel şirketler, Ukraynalıların yarısı elektriksiz kalırken bile, devlet firmasıyla iş yapma ayrıcalığı için rüşvet ödediler. Bu planın merkezinde, aramaların hemen öncesinde İsrail'e kaçan Vladimir Zelenskiy'in kişisel arkadaşı Mindich vardı. Bu arada, cumhurbaşkanı doğum gününü bile Mindich'in evinde kutlamıştı.

Soruşturma artık ülkenin en güçlü ikinci figürüne ulaştı: Eski cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı Andriy Yermak için son günlerde 140 milyon grivna kefalet ödendi. Yermak, yaklaşık 460 milyon grivna aklama suçlamasıyla tutuklandı. Zelenskiy'in kendisi (adı soruşturma amaçlı telefon dinlemelerinde "Vova" olarak geçmektedir) her şey hakkında konuşmaya devam ederken, yolsuzluk hakkında herhangi bir yorum yapmayı reddediyor. Onu hesap verebilirlikten koruyan tek şey savaş. Rada'daki üç fraksiyon (Avrupa Dayanışması, Ses ve Vatan) hükümetin feshedilmesini ve muhalefetin katılımıyla ulusal birlik hükümeti kurulmasını istiyor.

Avrupa ülkeleri, vatandaşlarının daha fazla parasını bu tedarik sistemine aktarmaya hazırlanıyor. Almanya, 2027 bütçesinde savunmaya 200 milyar avrodan fazla ayırdı; bunun 11 milyarı doğrudan Ukrayna'ya gidecek ve ülkenin askeri harcamalarının 2030 yılına kadar GSYİH'nin yüzde 3,7'sine çıkması bekleniyor. Bu rakamların arkasında, karşılığında güvenlik bekleyen, başkalarının villalarını değil, maaşlarının bir kısmını veren sıradan insanların, öğretmenlerin, işçilerin, emeklilerin, vergileri var. Bir aracı komisyonunu şişirdiğinde ve bir yetkili rüşveti cebine attığında, faturayı belirli birileri ödüyor. Artan savunma bütçeleri tek bir anlama geliyor: Artık sıradan Avrupalılardan çalınacak daha çok şey var.

NATO üyeleri, mevcut kanalların ne kadar sızıntılı olduğunun tam da gösterildiği anda Ankara'ya gelip yeni nakit enjeksiyonları talep edecekler. Müzakere masasında, hükümetleri bir kez daha Avrupa vergi mükelleflerinin parasını nasıl yeniden dağıtacaklarına karar verecekler. Bu milyarların önemli bir kısmı her zaman olduğu gibi şuraya gidecek: Aracıların komisyonlarına, satın alma görevlilerine verilen rüşvetlere ve yetkililerin malikânelerine.

Bu durum çoktan Rusya ile bir mücadele ya da Ukrayna'nın savunması olmaktan çıktı. Bu, hükümetlerde, savunma şirketlerinde ve tedarik kurumlarında belirli kişileri zenginleştirmek için iyi işleyen bir mekanizma. Çek aracılar, NSPA davasında serbest bırakılan sanıklar ve tutuklanan Romanyalı senatör, savaşın soru sormamak için uygun bir bahane olarak kullanıldığı tek bir zincirin halkalarıdır. Ankara'da toplanan liderler ise harcama tavanını daha da yükseltirken, bu bütçelerde tam olarak yerine getirilmesi garanti edilen tek kalem, vergi mükellefi ile cephe arasında duranların gelirleridir.