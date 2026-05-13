Ulaştırma Bakanı açıkladı: Bayram için tren seferlerine ek kapasite

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, demiryolu ulaşımındaki yoğunluğu yönetmek üzere yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tatil dönemi için alınan önlemleri paylaştı.

Uraloğlu, "Kurban Bayramı'nda YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 18 bin 644 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık" ifadelerini kullandı.

ANKARA-İSTANBUL HATTINA HAFTA SONU EK SEFERLERİ GELİYOR

Düzenleme kapsamında yolcu trafiğinin en yoğun olduğu Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında belirli günlerde ek seferler organize edildi. 23-24 Mayıs ile 30-31 Mayıs tarihlerindeki cumartesi ve pazar günlerinde karşılıklı yeni seferler gerçekleştirilecek. Bakan Uraloğlu, "Buna göre 23-24 Mayıs ile 30-31 Mayıs tarihlerinde cumartesi ve pazar günleri olmak üzere Ankara-İstanbul arasında Ankara’dan saat 11.15’te, İstanbul’dan saat 17. 45’te hareket edecek ek YHT seferleri konuldu. Toplam 483 yolcu kapasitesine sahip setlerle yapılacak 8 ek seferle toplam 3 bin 864 koltuk kapasitesi artışı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Sadece yüksek hızlı trenlerde değil, anahat ve bölgesel tren hatlarında da kapasite genişletildi. İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi ve Ankara Ekspresi rotalarına eklemeler yapıldı. Ayrıca Uzunköprü-Halkalı ile Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave edildi. Uraloğlu, ilk etapta paylaştığı "Anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 14 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağlanmıştır" bilgisinin ardından, dokuz günlük tatil takvimindeki net rakamları şu şekilde açıkladı: "9 günlük tatil boyunca anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 260 vagon ilaveyle 14 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağlanmıştır"

BAKANLIK BAYRAM YOĞUNLUĞUNA HAZIR

Demiryolu, güvenli, çevreci ve konforlu yapısı nedeniyle tatil dönemlerinde vatandaşların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Artan bu talebe yönelik altyapı hazırlıklarının bittiğini belirterek "Demiryolunda tatil yoğunluğuna hazırız" diyen Uraloğlu, "Demiryolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" dedi.