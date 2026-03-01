Ulaştırma Bakanı açıkladı: TCDD 2025 yılında 60 gar ve istasyonu yeniledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından 2025 yılı içerisinde tamamlanan modernizasyon projelerinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

TCDD'nin yürüttüğü çalışmalar neticesinde ülke genelindeki 60 tren garı ve istasyonunun yenilendiği bildirildi.

Bakan Uraloğlu, demir yolu taşımacılığının kilit noktaları olan bu merkezlerin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Gar ve istasyonlarımız, sadece yolcu indirip bindirilen noktalar değil, aynı zamanda şehirlerimizin hafızasında yer eden kavuşmaların, vedaların ve yeni başlangıçların mekanıdır. Bu yapıları yenilerken tarihi kimliğini koruyor, aynı zamanda vatandaşlarımız için daha konforlu, daha erişilebilir ve daha modern alanlar oluşturuyoruz. Yaptığımız yenileme çalışmaları, sadece ulaşım altyapısını değil, bulunduğu bölgenin görünümünü ve kullanım kalitesini de doğrudan etkiliyor. Yoğun yolcu trafiğine, ülke genelindeki 948 gar ve istasyonda hizmet veriyoruz."

DEMİR YOLLARINDA KAPASİTE ARTIŞI VE TARİHİ ATILIM

Türkiye'de demir yolu ulaşımının 2003 yılından itibaren öncelikli devlet politikası haline geldiğini belirten Uraloğlu, sektörde hızlı bir büyüme sürecine girildiğini aktardı. Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarının faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci YHT işletmecisi ülke konumuna yükseldiği vurgulandı.

Demir yolu altyapısındaki büyüme rakamlarını paylaşan Uraloğlu, 2003 yılında 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğundaki artışı şu sözlerle özetledi: "Bu rakam, bugün 13 bin 919 kilometreye ulaştı. Aynı dönemde, demir yolu altyapısının teknik kapasitesi de önemli ölçüde geliştirildi. Çift hat oranı, yüzde 5'lerden yüzde 18'lere çıktı, sinyalli hat uzunluğu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye, elektrikli hat uzunluğu ise 2 bin 122 kilometreden 7 bin 274 kilometreye yükseldi."

İstasyonlardaki yenileme süreçleri, tarihi mirasın korunması amacıyla özel prosedürlere tabi tutuluyor. Bakan Uraloğlu, tarihi niteliği bulunan binalardaki tüm çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Kurullarının onayıyla yürütüldüğünü kaydetti. Projelerin; mimari, statik, elektrik, mekanik ve çevre düzenlemelerini kapsayacak şekilde, aslına uygun olarak titizlikle uygulandığı ifade edildi.

2025 yılında tamamlanan projelerin afet güvenliği ve engelsiz ulaşım standartlarını doğrudan karşıladığını belirten Uraloğlu, açıklamalarını şu şekilde tamamladı: "TCDD'nin 2025'te yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 60 gar ve istasyonumuzu hem tarihi kimliğini koruyarak, hem de modern ihtiyaçlara uygun hale getirerek yeniledik. Söz konusu çalışmalarla, hem tarihi miras korundu hem de demir yolu ulaşımında hizmet kalitesi daha ileri seviyeye taşındı. Deprem güvenliğini de önceliklendiriyoruz, 16 gar ve istasyonda statik güçlendirme çalışması gerçekleştirdik. Mekanik ve elektrik sistemleri modern ihtiyaçlara göre yeniledik ve özgün malzeme ve renk tercihleriyle tarihi kimliği koruduk. Gar ve istasyonların herkes için daha erişilebilir hale getirilmesi amacıyla önemli düzenlemeler yaptık. 7 gar ve istasyonda engelli yolcular için bilet satış alanları, bekleme salonları ve peronlarda gerekli düzenlemeler hayata geçirildi. Bu yapılar, geçmiş ile geleceği buluşturan ve demir yolu ulaşımının gelişimine hizmet eden önemli merkezler olmaya devam ediyor."