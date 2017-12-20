Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 3. havalimanıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve e-Devlet'te verilmeye başlanan yeni hizmeti açıkladı. Ayrıca Bakan Arslan, PTT Kart ve Türkiye kartlarına dair bilgileri de paylaştı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TGRT Haber'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



Avrasya Tünelindne günde 48 bin aracın geçtiğini açıklayan Bakan Arslan, hedeflerinin İstanbul'da bin kilometre raylı sistemin olduğunu belirtti.



Bakan, 3. Havalimanıyla ilgili hedeflenen tarihin 29 Ekim 2018 olduğu bilgisini verdi.



"Çanakkale Köprüsü dünyanın en büyüğü olacak" Ulaştırma Bakanı Arslan, Türkiye ve PTT kartlarına dair bilgileri de paylaştı.



Bakan Arslan, Türkiye Kart ile milli park girişleri, metro, otobüs gibi şehir içi ulaşım ve nakit işlemleri gibi birçok alandaki iş ve işlemler yapılabileceği bilgisini verdi.



Ayrıca Bakan Arslan, PTT Kart'ı da "Yeni bir kredi kartıdır. Bir kredi kartı ile yapılabilen tüm işlemler bu kart ile de yapılacak" diye tanımladı.







E-DEVLET'TE YENİ HİZMET



e-Devlet Kapısı'nın 10. yılını doldurduğunu ifade eden Arslan, bugün 5102 kamu hizmetinin 2444'ünün e-Devlet üzerindne yapılabildiğin vurgularken, e-Devlet'te verilmeye başlanacak olan yeni hizmeti de duyurdu.



Bakan Arslan, "SRC belgelerini e-Devlet üzerinden vermeye başlıyoruz. Kişilerden belge istenmeyecek, belgeleri sistemde mevcut olacak. 45 günde yapılan işi 5 dakikada yapabilecekler." açıklamasında bulundu.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "2018 sonu itibari ile Halkalı-Gebze banliyö hatları Marmaray’a entegre olmuş bir şekilde hizmete girmiş olacak." diye konuştu.



Bakan, 3. Havalimanına dair "Atatürk Havalimanı ile 3. Havalimanı’nın hava koridoru ortak, bu yüzden normal yolcular 3. Havalimanı’nı kullanacak, Atatürk Havalimanı da genel havacılığa hizmet etmeye devam edecek ve fuarcılık sektörüne de hizmet edecek." bilgilerini paylaştı.



Taşınan yolcularla ilgili bilgileri aktaran Ulaştırma Bakanı, "Sivil havacılıkta 15 yıl önce 34.5 milyon yolcu taşınırken, bu yıl 195 milyon yolcu taşımış olacağız" dedi.



Bakan Arslan, "Doğu ekspresine olağanüstü bir ilgi var. Bu ilgiye cevap verebilmek için vagon sayılarımızı artırdık. Halka satılan biletler ve vagonlar ayrı, acentalara satılan bilet ve vagonlar ayrıdır. Acenteler otel, yiyecek içecek haftalık tur olarak satıyorlar." diye konuştu.



PTT'YE PERSONEL ALIMI



PTT alımıyla ilgili de son durumu aktaran Bakan Arslan, "PTTye alınacak olan 1750 personel için Danıştay’ın kararını bugünlerde bekliyoruz. Karar çıkar çıkmaz arkadaşlarımızı bünyemize katmayı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



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