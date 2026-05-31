Ulaştırma Bakanı duyurdu: 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay’da yapımı süren Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında Amanos Dağları’nın altından geçecek dev tünellerle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, proje sayesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin İskenderun Limanı’na en kısa güzergâhtan bağlanacağını belirterek, bölgenin üretim, ticaret ve lojistik kapasitesinin önemli ölçüde artacağını söyledi.

“1 SAATLİK YOL 5 DAKİKAYA DÜŞECEK”

Uraloğlu, Amanos Tünelleri Projesi’nin yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu proje ile Türkiye’nin üretim gücü denizle daha hızlı buluşacak, limanlarımızın hinterlandı genişleyecek. Amik Ovası'nın tarımsal üretimini, Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız. Amik Ovası’na ulaşım bir saatten 5 dakikaya düşecek.”

“DÜNYANIN İLK FONKSİYONEL ÜÇLÜ TÜP PROJESİ”

Proje kapsamında Amanos Dağları’nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 2 kara yolu ve 1 demiryolu tüneli inşa edileceğini açıklayan Uraloğlu, toplam tünel uzunluğunun 60 kilometreyi bulacağını söyledi.

Uraloğlu, “Tünellerimiz dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak” dedi.

Projede demir yolu hattının toplam 55 kilometre, 4 şeritli otoyolun ise 25 kilometre uzunluğunda planlandığı belirtildi.

ULAŞIM MESAFELERİ KISALACAK

Bakan Uraloğlu, proje sayesinde bölgedeki birçok güzergâhta ciddi mesafe kısalmaları yaşanacağını ifade etti.

Kilis-Osmaniye-İskenderun hattında 38,3 kilometre, Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol hattında 15,27 kilometre ve Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol hattında ise 20,6 kilometre kısalma sağlanacağı açıklandı.

Dörtyol-Kırıkhan-Hassa arasındaki ulaşım mesafesinin 53,4 kilometre azalacağı, Payas-Fevzipaşa demiryolu hattında da yaklaşık 30 kilometrelik kısalma olacağı belirtildi.

1,55 MİLYAR AVROLUK FİNANSMAN

Projeye ilişkin finansman sürecinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, Societe Generale liderliğinde toplam 1,55 milyar avroluk finansman sağlandığını açıkladı.

Kredi sözleşmesinin Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdiğini belirten Uraloğlu, yer tesliminin yapıldığını ve mobilizasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Uraloğlu ayrıca projenin gerektiğinde sivil ve milli savunma açısından da kritik bir altyapı görevi göreceğini ifade etti.