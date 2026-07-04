Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıkladı: Balon turizminde yolcu sayısı başkent nüfusunu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki sıcak hava balonu turizmi istatistiklerini paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıkladı: Balon turizminde yolcu sayısı başkent nüfusunu aştı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan sıcak hava balon istatistiklerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Bakan Uraloğlu, SHGM bünyesinde verilen güvenli uçuşa yönelik eğitimler sayesinde Türkiye’nin sıcak hava balon turizminde gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyada en üst sıralara çıktığının altını çizdi. Türkiye genelinde SHGM tarafından yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesi bulunuyor ve sektöre yönelik eğitimler 6 onaylı kurum aracılığıyla verilmeye devam ediyor.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıkladı: Balon turizminde yolcu sayısı başkent nüfusunu aştı - Resim : 1

2025 YILINDA 8 FARKLI BÖLGEDE 40 BİN UÇUŞ

2025 yılının sıcak hava balonu turizmi açısından oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, uçuş yapılan bölgeleri ve güncel verileri paylaştı. Uraloğlu konuyla ilgili şunları söyledi:“Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa Göbeklitepe, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere 40 bin balon uçuşu gerçekleştirildi. Bu uçuşlarda 915 bin yerli ve yabancı yolcu ağırlandı. 2026 yılının ilk yarısında ise 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcu seyahat etti.”

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıkladı: Balon turizminde yolcu sayısı başkent nüfusunu aştı - Resim : 2

İstatistiklere göre yapılan uçuşların yüzde 80’den fazlası Kapadokya bölgesinde yapılıyor. Türkiye’de halihazırda faaliyet gösteren sıcak hava balonu sayısının 530’a ulaştığını kaydeden Uraloğlu, işletmeciliğin her yıl büyüdüğünü belirtti. Bakan Uraloğlu yolcu sayılarına ilişkin “Ülkemizde sıcak hava balonu işletmeciliği her yıl büyümeye devam ediyor. Bakanlık olarak da bu alanda her türlü desteği verdik. 2011 yılından bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen yaklaşık 350 bin uçuşta 6 milyon 893 bin yerli ve yabancı balon yolcusu Türkiye’nin eşsiz doğasını izleme fırsatı buldu. Sıcak hava balonlarıyla uçan yolcu sayısı Başkent nüfusunu aşan bir büyüklüğe ulaştı” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıkladı: Balon turizminde yolcu sayısı başkent nüfusunu aştı - Resim : 3

İHRACAT REKORU: EN ÇOK SATIŞ MISIR'A

Türkiye, balon turizmindeki uçuş operasyonlarının yanı sıra üretim ve ihracat alanında da faaliyetlerini sürdürüyor. 2026 yılı itibarıyla Türk yapımı sıcak hava balonları farklı kıtalardaki 11 ülkeye ihraç ediliyor. Bakan Uraloğlu, “Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün’e toplamda 53 balon ihraç edildi. En çok satış yapılan ülke ise 27 balonla Mısır oldu.” dedi.

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