Ulaştırma Bakanı Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber canlı yayınında Esenboğa Havalimanı’na ilişkin açıklamaları sırasında rahatsızlanarak gazetecinin sorusuna yanıt veremedi ve yayının kesilmesi için müsaade istedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Yayınlanma:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayın sırasında rahatsızlandı. TGRT Haber ekranlarında Ankara Esenboğa Havalimanı’nın üçüncü pisti ve yeni hava kontrol kulesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, gazetecinin yönelttiği soruya yanıt veremedi.

Yayında ani bir sağlık sorunu yaşayan Uraloğlu, konuşmasını yarıda keserek yayının sonlandırılması için müsaade istedi. O anlar canlı yayına yansıdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?Ekonomi
Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında ulaştırma bakanı
Günün Manşetleri
Eğitimde rota değişti, kayıtların %43'ü o okullara yapıldı
Vali Gül'den 'tekli eğitim' ve 'deprem güvenliği' açıklaması
Aksaray Ortaköy Çevre Yolu açılıyor!
Çağla Boz ve Melis Sabah dahil 5 gözaltı
Trafikteki araç sayısı 33 milyonu aştı!
Türkiye'nin teknoloji ihracatı 112 milyar doları aştı
Eğlence mekanında fahiş hesap vurgunu
Göçmen kaçakçılığı ağı çökertildi
Koltukları söküp içeri almadılar
Kritik madde kabul edildi
Çok Okunanlar
ŞOK'ta hafta sonu sürprizi ŞOK'ta hafta sonu sürprizi
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor?
Altın alacaklar dikkat! Altın alacaklar dikkat!
Kar, buz, sis ve çığ geliyor... Kar, buz, sis ve çığ geliyor...
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!