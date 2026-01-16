Ulaştırma Bakanı Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber canlı yayınında Esenboğa Havalimanı’na ilişkin açıklamaları sırasında rahatsızlanarak gazetecinin sorusuna yanıt veremedi ve yayının kesilmesi için müsaade istedi.
Yayınlanma:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayın sırasında rahatsızlandı. TGRT Haber ekranlarında Ankara Esenboğa Havalimanı’nın üçüncü pisti ve yeni hava kontrol kulesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, gazetecinin yönelttiği soruya yanıt veremedi.
Yayında ani bir sağlık sorunu yaşayan Uraloğlu, konuşmasını yarıda keserek yayının sonlandırılması için müsaade istedi. O anlar canlı yayına yansıdı.