Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Van’da konuştu: “’Terörsüz Türkiye’ yolunda hızlı adımlar atıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile birlikte geldikleri Van'da ilk olarak Valilik binasını ziyaret etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, vali yardımcıları, AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve kurum amirleri tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra makamda kentin ulaşım altyapısı ve yatırımları hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.

Valilik temaslarının ardından esnaf ziyaretlerinde bulunan Uraloğlu, iş yeri sahipleri ve kent sakinleriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan, burada partililerle toplantı yaptı.

VAN’A 80 MİLYAR LİRALIK ULAŞTIRMA YATIRIMI

AK Parti İl Başkanlığında yaptığı konuşmada Van’a olan sevgisini ve Vanlılarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Uraloğlu, AK Parti hükümetleri döneminde kente ulaştırma sektöründe yapılan yatırım miktarını açıkladı. Bakan, Van’a 80 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti.

Mevcut yol ağındaki gelişmelere değinen Uraloğlu, çarpıcı istatistikler paylaştı. Van’da daha önce yalnızca 36 kilometre bölünmüş yol varken, bu miktarın 613 kilometreye çıkarıldığı belirtildi. Köy yolları hariç BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) asfaltın ilde hiç bulunmadığını aktaran Bakan, bu rakamın da 400 kilometreye ulaştırıldığını ifade etti.

Uraloğlu, "Bakanlık olarak Van'a ne lazımsa onu yapma gayreti içerisinde olduk," diyerek kentin, bölünmüş yollar aracılığıyla bir taraftan Ağrı’ya, bir taraftan Bitlis’e, diğer taraftan ise Siirt’e, Batman’a ve Diyarbakır’a, Muş’a kadar bağlandığını sözlerine ekledi.

VAN ÇEVRE YOLU'NUN İKİ BÖLÜMÜ HİZMETE GİRİYOR

Bakan Uraloğlu, Van'a geliş amaçlarından birinin, 41 kilometrelik Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik iki bölümünü açmak olduğunu hatırlattı. Yolun geri kalan kısmının da en kısa sürede tamamlanacağını müjdeledi.

Bölgede en hızlı gelişme kaydeden illerden birinin Van olduğunu dile getiren Uraloğlu, geleceğe dair şunları kaydetti: "Terör sıkıntısı yaşadık ama 'Terörsüz Türkiye' yolunda hızlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Ben şuna gönülden inanıyorum, bir kere Van'ın bir ticaret ruhu var. Vanlı kardeşlerimizin bir tacir olma özelliği var. Bundan sonra Allah'ın izniyle Van çok daha iyi yerlere gelecek. Van'daki işsizlik azalacak. Buradaki refah düzeyi de yükselecek."

Uraloğlu, bundan sonraki süreçte hem yapılan hizmetleri anlatma hem de vatandaşları daha iyi dinleme gayreti içinde olacaklarını belirterek, "Gönüllere dokunacağız," dedi. Sözlerini, "Van'ın elbette AK Partimizde, Cumhurbaşkanımızda yeri kıymetlidir. İnşallah onu daha yukarılarına doğru beraberce yükselteceğiz. İnşallah 'Terörsüz Türkiye' ile beraber yolumuza durmaksızın devam edeceğiz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin," şeklinde tamamladı.

VEKİLLERDEN YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, çevre yolunun açılacak ilk etabının Van trafiğini kısmen de olsa rahatlatacağını ifade ederek, "Yapılan yatırımlar bu bölge için devrim niteliğinde," dedi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de önemli projelerin hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Hepimiz iyilikten başka bir şey yapmadık. Kötülükle mücadele ettik. Kötülüğün bu bölgeden silinmesi için gayret ettik. Allah'a hamdolsun havalimanımızı açtık, çevre yolunu bitiyoruz," şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ise kentin nüfusunun 1 milyonun üzerinde olduğunu hatırlatarak, "Çok şükür AK Parti hükümetleri döneminde iyi yatırım ve hizmetler aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli ekibine çok teşekkür ederiz," ifadeleriyle yatırım ve hizmetlerden dolayı Bakan Uraloğlu’na şükranlarını iletti.