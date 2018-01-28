"Bilinmeli ki Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın sebebi komşumuzda herhangi bir karışıklığın olmaması, bu karışıklıktan kaynaklı insanımızın mağdur olmaması ve bize gelen misafirlerin tekrar huzurlu bir şekilde, ülkelerine, köylerine geri dönmesidir"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bilinmeli ki Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın sebebi komşumuzda herhangi bir karışıklığın olmaması, bu karışıklıktan kaynaklı insanımızın mağdur olmaması ve bize gelen misafirlerin tekrar huzurlu bir şekilde, ülkelerine, köylerine geri dönmesidir." dedi.



Programı kapsamında Hatay'da bulunan Arslan, PYD/PKK'lı teröristlerce roket saldırılarının yapıldığı Reyhanlı ilçesine ziyarette bulundu.

Reyhanlı Kaymakamlığını ziyaret eden Arslan, Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi tarafından karşılandı.

Geçmiş olsun dileklerinde bulunarak gelişmeler hakkında yetkililerden bilgi alan Arslan, harekata verdikleri destek dolayısıyla Reyhanlı halkı başta olmak üzere Hataylılara ve tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Arslan, ülkenin istikbali, istikrarı ve bekası için ister içeride ister dışarıda hangi mücadele yapılırsa yapılsın vatandaşın, milletin sonuna kadar destek verdiğini vurgulayarak, "Onlara müteşekkiriz. Şunu gayet iyi biliyorlar; Türkiye'nin hiçbir zaman hiçbir ülkenin toprağında ya da ülke bütünlüğünde gözü yok. Biz istiyoruz ki ülke bütünlüğü devam etsin, komşuda huzur olsun ki komşuda çıkan yangından kaynaklı bizim evimize, bahçemize de yangın sirayet etmesin." diye konuştu.

Suriye'deki karışıklıktan ve Suriye halkının mağduriyetinden kaynaklı olarak en çok Hatay'ın sıkıntı yaşadığını dile getiren Bakan Arslan, kentin 500 bine yakın Suriyeliyi ağırladığını hatırlattı.

Arslan, Reyhanlı'da da nüfusun neredeyse 1,5 katı Suriyelinin ağırlandığına dikkati çekerek, "Elbetteki misafirimin başımızın, gözümüzün üstünde yeri var. Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlar olarak gelene her zaman kapımız açık. Buna hiçbir itiraz yok ancak biz istiyoruz ki komşularımız ülkemize gezmeye gelsin. Keyiflerinden gelsinler. Canlarını kurtarmak için gelen durumuna düşmesinler." ifadesini kullandı.



"Engel terör örgütleri ve onları destekleyen dış güçler"

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü anlatan Arslan, "Bilinmeli ki Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın sebebi komşumuzda herhangi bir karışıklığın olmaması, bu karışıklıktan kaynaklı insanımızın mağdur olmaması ve bize gelen misafirlerin tekrar huzurlu şekilde ülkelerine, köylerine geri dönmesidir. Bunun önündeki engel de terör örgütleri ve onları destekleyen dış güçler." dedi.

Arslan, bu sebeplerle terör örgütleriyle mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de yarın da devam ettireceklerini aktararak, herkesin el ele mücadele etmesi gerektiğine işaret etti.

Terör örgütlerinin nerede olursa olsun amaçlarının insanlığa zarar vermek olduğunu belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya bunu böyle bilmeli, bilmekle kalmamalı, terör örgütlerinden medet ummamalı. Bu coğrafyadaki huzursuzluk, kargaşa ortadan kaldırılmak isteniyorsa bu terör örgütlerinin yok edilmesiyle, bunlarla mücadele etmekle olur. Burada bizim insanımıza zarar veriyorlar ama Londra'da, Paris'te, ABD'de, Almanya'da, Danimarka'da, Hollanda'da onlara da zarar veriyorlar. Yani terörist bir yerde zararlı, başka yerde zararsız savı, tezi çok çok yanlış. Bir tek memnuniyetimiz, dünya bu harekatın ne kadar haklı olduğunu tespit etti ve destek veriyor. İstemeyenler, ülkemizin, bölgenin karışıklığını isteyenlerden zaman zaman çatlak sesler çıksa da genel kabulün bu yönde olması bizim memnuniyetimiz."

Arslan, Mehmetçik'in orada sivil insanlara zarar gelmemesi adına kendi canını ortaya koyduğunu ifade ederek, sınır ötesinde ve Türkiye'de teröre karşı mücadele eden tüm güvenlik güçlerine başarılar diledi.

Arslan'a ziyaretinde Hatay Valisi Erdal Ata ile AK Parti Hatay milletvekilleri Fevzi Şanverdi, Adem Yeşildal, Hacı Bayram Türkoğlu, Mehmet Öntürk ve Orhan Karasayar da eşlik etti.