Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gemi trafiğine dair açıklama!

Çanakkale'de meydana gelen orman yangının büyümesi nedeni ile gemi trafiği dün akşam saatlerinden itibaren trafiğe kapatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ!

"İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 11.20 itibariyle Güney-Kuzey yönlü olarak açılmıştır."