Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Bütçesi Görüşüldü! Bakan Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırmadaki Projeleri Anlattı

Bütçe maratonu sürüyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ulaştırmadaki projeleri anlattı.

- Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi 344 kilometre olup, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak’a gelecek yükleri Avrupa’ya ulaştıracak Kalkınma Yolu projesinde çalışmalar devam etmektedir.

Bakan, deprem bölgesindeki faaliyetlere yönelik ise ayrı bir parantez açtı, "Asrın felaketi olan 6 Şubat Depremlerinde, havayollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik." dedi.

Uraloğlu, İnsansız Hava Araçlarının sayısının 70 bin 589'a, İHA pilot lisansına sahip kişi sayısının ise 1 milyon 466 bine yükseldiğini belirtti.