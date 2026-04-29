Ulaştırmada hedef sıfır atık! İmzalar atıldı

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hamleleri doğrultusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında stratejik bir ortaklık tesis edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş tarafından imzalanan protokol; sektörde döngüsel ekonomi modelinin benimsenmesini ve yeşil altyapı uygulamalarının standart hale getirilmesini hedefliyor.

ULAŞIMIN EMİSYON KARNESİ VE DÖNÜŞÜM ZORUNLULUĞU

İmza töreninde konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım sektörünün küresel ve ulusal ölçekteki çevresel etkilerine dair çarpıcı veriler paylaştı. Uraloğlu, sektörün iklim değişikliğiyle mücadeledeki kritik rolünü şu sözlerle vurguladı:

"Günümüzde ulaşım sektörü, sera gazı emisyonuna neden olan sektörler arasında yaklaşık %21'lik payla dünyada üçüncü, %17,6'lık payla Türkiye'de ise ikinci sırada yer almaktadır. Bu veriler, sektörün dönüşümünün yalnızca bir zorunluluk değil, gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."

PROTOKOLÜN OPERASYONEL KAPSAMI

2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda hazırlanan protokol, ulaştırma projelerinde atık yönetimini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. İş birliği kapsamında hayata geçirilecek temel uygulamalar:

Yeşil Altyapı: Liman, havalimanı ve istasyonlarda sıfır atık uygulamalarının standart hale getirilmesi.

Kaynak Verimliliği: İnşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımının artırılması.

Kurumsal Farkındalık: Sürdürülebilir ulaşım bilincinin yolcular, çalışanlar ve tüm paydaşlar arasında yaygınlaştırılması.

Akademik Destek: Sektörel dönüşümü destekleyecek çalıştaylar, seminerler ve teknik kapasite artırım programlarının düzenlenmesi.

KÜRESEL VİZYON: SIFIR ATIK FORUMU VE COP31

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye’nin bu yıl ev sahipliği yapacağı uluslararası organizasyonlara dikkat çekti. 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’nun dünyanın en kapsamlı çevre toplantılarından biri olacağını belirten Ağırbaş, şu bilgileri paylaştı:

"Foruma 150’den fazla ülkeden temsilci, 100’den fazla bakan ve 5 binden fazla katılımcı bekliyoruz. Ayrıca 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 (BM İklim Değişikliği Konferansı) gibi küresel platformlarda, ulaştırma ve altyapı sektöründeki sıfır atık çalışmalarımızı güçlendirerek Türkiye’nin öncü rolünü pekiştireceğiz."

BÜTÜNCÜL BİR GELECEK PERSPEKTİFİ

İmzalanan bu protokol, Türkiye’nin ulaştırma kaynaklı karbon ayak izini azaltma vizyonunda stratejik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Sıfır atık yaklaşımı; sadece çevresel bir önlem değil, aynı zamanda ekonomik verimliliği optimize eden ve Türkiye'nin küresel sürdürülebilirlik ekosistemindeki yerini güçlendiren bütüncül bir sistem dönüşümü olarak tanımlanıyor.