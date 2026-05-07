Ulaştırmanın "Zirvesi" Türkiye’ye emanet: ITF 2027 Dönem Başkanı Türkiye

Türkiye, küresel ulaştırma politikalarının belirlendiği en üst düzey platformda liderliği devralıyor. Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen 2026 zirvesinde alınan kararla, Türkiye 2027 Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) Dönem Başkanı oldu.

Türkiye, ulaştırma dünyasının en prestijli platformu olan Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun (ITF) 2027 dönem başkanlığına oy birliği ile seçildi.

Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun (ITF) 2027-2028 dönem başkanlığına seçildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye'yi temsil etti. Forum kapsamında Türkiye, ITF 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Uraloğlu, Türkiye’nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, burada gerçekleştirdiği konuşmasında öncelikle Almanya'nın Leipzig kentinde araçla yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

-“Türkiye; Bölgeleri, Pazarları ve İnsanları Birbirine Bağlayan Stratejik Bir Merkezdir”

Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma vizyonu hakkında da açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 1953 yılında ITF'in kurucu üyeleri arasında yer aldığını ve 2009 yılında da başkanlık görevini başarıyla yürüttüğünü hatırlattı.

Türkiye’nin jeopolitik önemine dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında sadece bir transit ülke değil, bölgeleri, pazarları ve insanları birbirine bağlayan stratejik bir merkezdir. Bu konum, bize kıtalar arasında dayanıklı ve kesintisiz ulaştırma bağlantıları sağlama sorumluluğu yüklemektedir. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde; jeopolitik riskler, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm ulaştırma politikalarını yeniden tanımlıyor."

-Türkiye Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik İlkelerini Merkeze Alacak

Türkiye’nin otoyollardan yüksek hızlı demiryollarına, limanlardan lojistik merkezlere kadar devasa yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin küresel ticaret için önemini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Dönem Başkanlığı süresince dayanıklılık ve sürdürülebilirlik ilkelerini merkeze alacaklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının sonunda ITF üyeliğine kabul edilen Gana, Panama ve Peru'yu tebrik ederek, tüm meslektaşlarını Kasım ayında Türkiye’de gerçekleştirilecek olan COP31 ulaştırma gündemi etkinliklerine davet etti.

