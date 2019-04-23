81 ilde eş zamanlı olarak 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması 2019' gerçekleştirildi. Uygulamada 1378 diğer suçlardan olmak üzere toplam 1452 aranan şahıs yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleyen şahıs ve şahıslar ile çocuk ve gençlerimizi narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunmasına, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemizi ve çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." denildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması 2019' gerçekleştirildiğini duyurdu.



EGM tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:



"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından, özellikle kavşaklar, parklar, vb kamuya açık kentsel mekanlarda başta yerli ve yabancı çocuklar ile yetişkin kişilerin araç camı silmek yada insanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, çicek, hediyelik eşya satışı yapmak veya dilenmek süretiyle toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren ile suç işleme amacındaki kişilerin yakalanarak mevcut huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanmasına yönelik; umuma açık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 22/04/2019 tarihinde 12:00 – 14:00 saatleri arasında park, okullar civarındaki cafeler, internet ve oyun salonları/kıraathaneler, 18:00 – 20:00 saatleri arasında ana kavşak, meydan, park, alışveriş merkezi, vb. alanlarda “Huzurlu Sokaklar Uygulaması (2019-1)” yapıldı.



Ülke genelinde 10.662 karma ekip, 199 dedektör köpek ve 45.557 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda;



387.598 şahıs kontrol edildi,



2 FETÖ/PDY,​



21 uyuşturucu suçları,

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42 hırsızlık,

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9 dolandırıcılık,

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1.378 diğer suçlardan olmak üzere toplam 1.452 aranan şahıs yakalandı,

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19 kayıp çocuk bulundu ve ailelerine teslim edildi,



45’i yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 196 şahsa yasal işlem yapıldı, bunlardan 90’ı gözaltına alındı,



97’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 466 şahsa dilencilik, rahatsız etme, emre aykırı davranış, trafiği tehlikeye sokma suçlarından idari işlem yapıldı,



Ayrıca yapılan uygulamada;



21 yabancı uyruklu şahsa yasal işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi,​



Dilencilik yapan 1’i yabancı uyruklu çocuk olmak üzere, toplam 16 çocuk ailelerine teslim edildi,



Dilencilik yapan şahıslar üzerinden çıkan para kamuya devredildi,



19.781 umuma açık işyeri kontrol edildi, 117 umuma açık işyerine idari işlem yapıldı,



113.778 adet araç kontrol edildi, 4 aranan araç yakalandı, eksiği tespit edilen

3.217 araca idari işlem yapıldı, 67 hacizli yakalamalı araç ile 632 araç trafikten men edildi,



1 adet uzun namlulu tüfek, 3 adet tabanca, 14 adet av tüfeği, 190 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 4 adet kesici/delici alet, 7 adet kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 343,85 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 4,0 gram bonzai, 17 kök hint keneviri, 3 adet uyuşturucu hap, 7.090 paket kaçak sigara, 6,5 litre kaçak içki, 65 kg kaçak tütün ve 18.600 adet makaron ele geçirildi.​



Türk Polis Teşkilatı olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleyen şahıs ve şahıslar ile çocuk ve gençlerimizi narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunmasına, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemizi ve çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."



ulusal.com.tr



