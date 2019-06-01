Ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması' gerçekleştirildiğini açıklayan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Uygulama sonucunda; (13) adet ruhsatsız tabanca, (9) adet ruhsatsız av tüfeği, (9) adet kurusıkı tabanca, (187) adet mermi, (16) adet kesici/delici alet, (1.404) gr esrar, (16) gr eroin, (38,3) gr bonzai, (3) gr metanfetamin, (4) adet ecstasy, (4) gr kokain, (7) adet kenevir bitkisi, (61) litre kaçak içki, (631) paket kaçak sigara ele geçirildi. (6)’sı çocuk olmak üzere (43) kayıp şahıs bulundu, (626) şahsa adli-idari işlem yapıldı, yapılan işlemler sonucu (100) şahıs gözaltına alındı ve (1) adet iş yeri kapatıldı. Ayrıca yapılan denetimlerde (146.789) adet araç/sürücü kontrol edilmiş, (253) adet aranan araç yakalanmış, (11.630) adet ihlal tespit edilerek işlem yapılmış, (1.604) adet araç trafikten men edilmiş ve (23) adet sürücü belgesi geçici olarak geri alınmıştır." bilgilerini paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması' gerçekleştirildiğini açıkladı.



EGM'nin açıklaması şöyle:



"Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.



Bu kapsamda, yurt genelinde kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde (bulvar, cadde, toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havalimanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri içleri ve çevreleri, park ve bahçeler vb.) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından “Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması” yapıldı.



Uygulama; Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri ile asayiş, trafik, terör ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla 31.05.2019 Cuma günü 08:00/24:00 saatleri arasında 4+1 personel ile hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin içinde bulunduğu ekipler tarafından gerçekleştirildi.



Uygulama; (52.143) personel ve (212) dedektör köpeği ile (5.690) noktada yapıldı.



Uygulamada; (543.732) şahıs sorgulandı ve (15.308) umuma açık iş yeri kontrol edildi.



(5) adam öldürme,

(6) yağma,

(55) yaralama,

(40) hırsızlık,

(18) dolandırıcılık,

(2) cinsel taciz,

(3) çocuğun cinsel istismarı,

(8) uyuşturucu madde ticareti yapmak,

(2) kaçakçılık,

(3) FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak,

(1) silahlı terör örgütüne üye olmak ve

(1.262) diğer suçlardan olmak üzere toplam (1.405) aranan şahıs yakalandı.



Uygulama sonucunda; (13) adet ruhsatsız tabanca, (9) adet ruhsatsız av tüfeği, (9) adet kurusıkı tabanca, (187) adet mermi, (16) adet kesici/delici alet, (1.404) gr esrar, (16) gr eroin, (38,3) gr bonzai, (3) gr metanfetamin, (4) adet ecstasy, (4) gr kokain, (7) adet kenevir bitkisi, (61) litre kaçak içki, (631) paket kaçak sigara ele geçirildi.



(6)’sı çocuk olmak üzere (43) kayıp şahıs bulundu, (626) şahsa adli-idari işlem yapıldı, yapılan işlemler sonucu (100) şahıs gözaltına alındı ve (1) adet iş yeri kapatıldı.



Ayrıca yapılan denetimlerde (146.789) adet araç/sürücü kontrol edilmiş, (253) adet aranan araç yakalanmış, (11.630) adet ihlal tespit edilerek işlem yapılmış, (1.604) adet araç trafikten men edilmiş ve (23) adet sürücü belgesi geçici olarak geri alınmıştır.



Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."



ulusal.com.tr