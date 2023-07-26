Meteoroloji açıkladı, bugün o saatler arasında dışarı çıkmak yüksek risk taşıyor! Türkiye Afirka'dan gelen sıcaklarla kavruluyor. Antalya'da termometreler 50 dereceyi gördü. Ancak bitmedi, hafta ortasında yılın en sıcak gününün yaşanması tahmin ediliyor. Türkiye genelinde sıcaklar 40 dereceye dayandı!
Ülke genelinde uyarı verildi! Bugün o saatlerde dışarı çıkmayın...
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün birçok ilde sıcak hava dalgası etkili olacak. Vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli olması, saat 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.
Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek. Hava sıcaklıkları cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak yaklaşık 10 derece azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, geçen haftadan itibaren sıcaklıkların güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, iç kesimlerde ise birkaç derece düştüğünü söyledi. Yıldırım, "Salı gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıklarının yurtta 5 ila 10 derece artmasını bekliyoruz. Marmara, Ege ve Akdeniz'de çarşamba günü mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkıyor, 45 derecelere varan hava sıcaklıkları bekliyoruz. İç Anadolu ise perşembe günü maksimum sıcaklığa ulaşacak" dedi.
ANKARA'DA PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIK 39 DERECEYE ÇIKACAK
Çarşamba günü İstanbul'da 37, Antalya'da 42, İzmir'de 43 derece sıcaklık beklendiğini bildiren Yıldırım, perşembe günü ise Ankara'da hava sıcaklığının 39 derece olacağının tahmin edildiğini aktardı. Sıcaklıkların artması nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ila 16.00'da açık alanda bulunmamaları konusunda uyarılar yapıldı.
Yurdun kuzey doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun, Ordu çevrelerinde bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti. Yıldırım, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde yaşayanların dikkatli olması uyarısında bulundu.