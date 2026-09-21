“Ülkeme dönüp ifade vereceğim” demişti! Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, Fransa'dan Türkiye'ye dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alındı.
Fransa'da bulunan Saraçoğlu, Türkiye'ye dönmesinin hemen ardından havalimanında gözaltına alındı.
18 Eylül Cuma günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Afra Saraçoğlu'nun adının da gözaltı kararı çıkanlar arasında yer aldığı haberlere yansımıştı.
Bu haberlerin gündeme gelmesinin ardından oyuncudan bir açıklama gelmişti.
Ünlü oyuncu, haberlerin çıkmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurtdışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim.
Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir iş birliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam."
Saraçoğlu, açıklamasında belirttiği üzere yurda dönüş sözünü kısa sürede yerine getirdi ve Türkiye'ye giriş yaptığı havalimanında gözaltına alındı.