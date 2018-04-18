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Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz'dan Yaşar Okuyan'a tehdit! İlk açıklama

Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan’ı tehdit etti. Kılavuz, Yaşar Okuyan için “Sırtından sopa eksik olmaz” dedi. Yaşar Okuyan da açıklamayla ilgili hukuki tüm girişimlerde bulunacaklarını ve söz konusu kişiyi muhatap alıp yanıt vermek istemediğini söyledi

Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz'dan Yaşar Okuyan'a tehdit! İlk açıklama

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, Ulusal Kanal’da, MHP’nin tek başına seçime girmesi durumunda barajı geçemeyeceğini söylemesi, ülkü ocaklarını rahatsız etti. 

Ocak Başkanı Olcay Kılavuz, ağır hakaretler içeren bir tehdit açıklaması yaptı. Yazılı yapılan açıklamada, “Sırtından sopa eksik olmaz”, “Belanı Bozkurtlar’dan bulma” gibi tehditler savurdu. 

Konuyla ilgili Aydınlık’a konuşan Yaşar Okuyan, "Bu açıklama, tehdit ve hakaretlerle ilgili avukatımız harekete geçti. Maddi, manevi ve cezai talep için işlemleri yapacak. O yazıyı yazan kişinin yaşı çok genç. Ben Alparslan Türkeş’le mücadele verirken, kendisi daha doğmamıştı. O nedenle o benim muhatabım değil. Hukuk gerekli işlemi kendisi hakkında yapacaktır" dedi.

YAŞAR OKUYAN'DAN VİDEOLU YANIT



ulusal.com.tr

Etiketler; #ülkü ocakları #olcay kılavuz #yaşar okuyan
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