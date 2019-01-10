Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş oldu.

Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiriyle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının 50. kuruluş yıl dönümünde Genel Başkanlığa Ateş getirildi.



Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 1984'te doğan Ateş, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, yüksek lisans eğitimini ise aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yaptı.



Daha önce Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı ile Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Ateş, 2007'den bu yana MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın danışmanlığını yapıyordu.



Sinan Ateş kimdir?



1984 Balıkesir Dursunbey doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı.



2002-2006 Lisans - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği



2007-2009 Yüksek Lisans - Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü



2010-2018 Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti.



2000-2002 Bursa Ülkü Ocaklarında Lise Başkanlığı



2002-2003 Gazi Eğitim Fakültesi Başkanlığı



2003-2004 Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı



2005-2006 Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı



2007’den beri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanlığını yapıyor.