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Uludere ve Zap bölgesine operasyon
Uludere ve Zap bölgesine operasyon
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Uludere ve Zap bölgesine operasyon! Hedefler vuruldu

Milli Savunma Bakanlığınca Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi. Öte yandan Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsal alanında ortaya çıkarılan sığınak ve barınakta PKK'lı teröristlere ait uzun namlulu silah ile yaşam malzemesi ele geçirildi

Uludere ve Zap bölgesine operasyon! Hedefler vuruldu

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. 

Harekatta  PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

ULUDERE'DE OPERASYON

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve barınakta silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uzungeçit beldesi Kelmehmet Dağları kırsalında örgütün kullandığı sığınak ve barınakta silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve barınakta uzun namlulu silah, 4 akü ve bol miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu.

Sığınak ve barınak kullanılmaz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #uludere #ırak #zap #Milli Savunma Bakanlığı #son dakika #son dakika haberleri
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