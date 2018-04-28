Ulusal Gönüllüleri, Türkiye'nin baskın seçime hazırlandığı şu günlerde biraraya geldi. Gündem baskın seçimin hukuksuzlukları, 100 bin imza ile aday belirlemedeki kararlılık ve Ulusal Radyo ile yeni döneme hazırlık oldu.

Ne baskın seçim ne de hukuksuzluklar Türk vatanseverlerinin önüne geçiyor. Seçim takviminin açıklanmasıyla 100 bin imza mücadelesine başladı, vatan sevdalısı gönüllüler.



İzmir Karşıyaka'da Ulusal Gönüllüleri kahvaltıda bir araya geldi. Ev sahibi, gönüllüler ve Ulusal Kanal Ege Bölge Temsilciliği idi. Konuklarda deneyimli spiker Gülgûn Feyman ve Ulusal Kanal Genel Müdürü Mustafa Kaya...



Gündem baskın seçimdi. Deneyimli spiker Gülgûn Feyman Türkiye'nin ihtiyacı olan Cumhurbaşkanı'nı tarif etti.



Ulusal Kanal Genel Müdürü Mustafa Kaya da Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde Ulusal Kanal'ın yapacağı görevleri anlattı.



Ve yeni atılımlar... Mustafa Kaya, Ulusal Radyo'nın vatana ses olması için parola verdi.



Ulusal Gönüllüleri bir de çekiliş tertip etti. Kazananlara ulusal gönüllüsü Cengiz Özdemir'in seramik çalışmaları hediye edildi.



Haber: Ufuk Akkaya

Kamera: Akın Kara

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