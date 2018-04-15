Ulusal Gönülleri, vatanını savunan Suriye halkına İstanbul'dan destek mesajı gönderdi. Büyükada'da düzenlenen toplantıya katılan gönüllüler "Türkiye - Suriye kardeştir, Amerika kalleştir" sloganı attı.

Direnen Suriye halkına mesaj gönderdiler "Kalleş Amerika" sloganı attılar.



Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Suriye saldırısına bir tepki de Ulusal Gönüllüleri'nden geldi.



Ulusal Gönülleri İstanbul Büyükada'da düzenlenen toplantıda buluştu. Çok sayıda gönüllünün davet edildiği toplantıya Ulusal Kanal programcısı Gülgün Feyman ve Ulusal Kanal Genel Müdürü Mustafa Kaya da katıldı.



Toplantıda konuşan Mustafa Kaya'nın gündeminde Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Suriye saldırısı vardı.



Diğer basından örnekler veren Kaya, Ulusal Kanal'ın farkını açıkladı.



Konuşma devam ettiği sırada Ulusal gönüllüleri de vatanını savunan Suriye halkına destek mesajı gönderdi. Önce alkış sonra da sloganlar atıldı.



"Ulusal Radyo ile daha da güçleneceğiz" diyen Kaya, radyonun ilk antenini İstanbul'a sonra ise Hatay'a dikeceklerini söyledi. Nedenini de açıkladı.



Ulusal Kanal'ın 18 yıldır görevinin başında olduğunu vurgulayan Mustafa Kaya, Ulusal Radyo projesi için gönüllülerden destek istedi. Ulusal Radyo'ya ortak olun çağrısı yaptı.







HABER-KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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