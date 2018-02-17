Ulusal gönüllüleri Mersin'de Ulusal Kanal'ı yeni frekansında izleyemeyenler için kampanya başlattı. Gönüllüler, özellikle kırsal kesimdeki izleyicilerin evine giderek, uydu frekanslarını yeniden ayarlıyor

Ulusal gönüllüleri Mersin'de uydu frekanslarını ayarlayamayan vatandaşlar için önemli bir kampanya başlatttı.



Gönüllüler, önce yeni ayarları yapamayan izleyicileri tespit etti.



Gidilen yerlerden ilki İhsaniye Köyü oldu.



Vatandaşların uydu alırıcılarına yeni frekans bilgileri yüklendi. Uzun süredir izlenemeyen Ulusal Kanal artık her evde izleniyor.



Ulusal Kanal'ın 2016 yılında değişen yeni frekans bilgileri şöyle:



Uydu Türksat 3A

Frekans 11096.0Mhz

Sembol 30000Kbps

Polarizasyon Dikey (V)

FEC 5/6



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