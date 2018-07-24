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Ulusal Gönüllüsü Perihan Ergün 90 yaşında hayata veda etti

Cumhuriyet'in yetiştirdiği aydın kişiliği ile hep örnek oldu eğitimci yazar, Perihan Ergun. 90 yaşında hayata veda etti. Sevenleri son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı. Aynı zamanda Ulusal Kanal gönüllüsü olan, Perihan Ergun İstanbul Kasımpaşa'da toprağa verildi.

Ulusal Gönüllüsü Perihan Ergün 90 yaşında hayata veda etti

Sevenleri onu böyle anlattı.

Ulusal Kanal'a gönül veren eğitimci-yazar  Perihan Ergun 90 yaşında hayata veda etti.

Ergun için İstanbul Kasımpaşa Merkez Büyük Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene sanat ve siyaset dünyasından bir çok isim katıldı.

Ergun'un naaşı Kasımpaşa Merkez Büyük Camii’nde kılınan öğle namazına mütakip toprağa verildi.


HABER: DİLEK DOĞAN 
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal gönüllüsü #perihan ergün
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