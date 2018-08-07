Ulusal Kanal frekansını bu adımları izleyerek ayarlayabilirsiniz

Türkiye’nin milli sesi Ulusal Kanal, yeni yayın dönemine yeni frekansıyla başlıyor.



Daha iyisi daha güzeli için, yüksek yayın kalitesine ulaşmak üzere kolları sıvadık…



HD yayın olanağına kavuşmak için İLK ADIMI atıyoruz, yeni frekansa geçiyoruz.



Ayrıntılı Bilgi almak için 0212 912 32 80’i arayın…



Ulusal Kanal’ı yeni frekansında izlemek için televizyonunuzun HD uyumlu olması ya da HD recieverınızın olması gerekiyor.



1 Eylül’e kadar frekans ayarlarınızı değiştirmeyi unutmayın...



Ulusal Kanal’ı yeni frekansında izlemek için televizyonunuzun HD uyumlu olması ya da HD recieverınızın olması gerekiyor.



Eğer televizyonunuz HD uyumlu değilse ve HD recieverınız yoksa Ulusal Kanal’ın HD reciever kampanyasından faydalanabilirsiniz.



Bu kampanyadan faydalanmanız halinde Ulusal Kanal frekans ayarı otomatik olarak yapılmış HD reciever sahibi olacaksınız.



Yapacağınız tek şey HD recieverı televizyonunuza bağlamak olacak.



Başka hiçbir işlem yapmadan ULUSAL KANAL'ı izleyebileceksiniz.



Cihazınızın “otomatik güncelleme” özelliği varsa lütfen cihazınızı otomatik olarak güncelleyiniz. Yoksa aşağıdaki adımları takip ediniz.



HD Uyumlu cihazlarınız için Ulusal Kanal’ın yeni yayın parametreleri.



Frekans: 12685,

Sembol: 30000

Polarizasyon: V –Dikey



Frekans değerlerini aşağıda anlatıldığı gibi cihazınıza giriniz.



1.ADIM: Ana menüye girin, uzaktan kumandanızda 'MENÜ' , 'SETUP’ ya da ‘KURULUM’ yazan düğmeye basın,

2. ADIM: Uydu alıcısında marka modeline göre; 'MANUEL ARAMA' , 'KANAL EKLEME' ya da 'EL İLE ARAMA' gibi seçeneklerden hangisi belirtilmişse üzerine gelip 'OK' ( OKEY) tuşuna basın

3. ADIM: Uydu alıcısının marka modeline göre ; 'TP(tii pi) FREKANSI' ya da ‘ UYDU FREKANSI’ seçeneklerinden biri belirtilecektir, YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üzerine gelip '12685' değerini girin, ardından SEMBOL ORANI seçeneğine ’30.000 ‘ değerini girin.

4. ADIM: POLARIZASYON ' ya da 'POL' ayarını ; 'V' , 'VERTİCAL’ (vörtıkıl) ya da 'DİKEY' olacak şekilde ayarlayın.

5. ADIM: 'FEC' (fek) seçeneği otomatik modda ayarlı olmalıdır.

Son adım olarak 'OK' (okey) tuşuna basıp 'ARAMA BAŞLAT' ya da 'TP(tiipi) ARA ' seçeneğini seçerek arama işlemini başlatmanız gerekmektedir.

İşlemi tamamlandıktan sonra ULUSAL KANAL'ı izleyebilirsiniz.





Bilgi için: 0212 912 32 80

ulusal.com.tr