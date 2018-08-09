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Ulusal Kanal ailesinin acı günü

Ailemizden üzücü bir haber var. Ulusal Kanal'ın kurucu ortaklarından Düzgün Çaynak 66 yaşında vefat etti. İzmir'de düzenlenen cenaze töreninde sevenleri ve dostları Çaynak'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Ulusal Kanal ailesinin acı günü
Düzgün Çaynak... Ulusal Kanal'ın kuruluşunda en önde koşanlardandı.

Sadece kuruluşunda değil zor zamanlarında ayakta tutumanın bütün gereklerini yerine getiren Düzgün Çaynak abimizi bugün son yolculuğuna uğurladık.

Mimar Düzgün Çaynak'ın hayatta en gurulandığı şey Ulusal Kanal kurucu ortağı olmasıydı...

Yaklaşık bir yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Çaynak aynı zamanda 40 yıldır Vatan Partisi üyesiydi. 

Cenaze töreninde yakın dostu Nural Güran, Çaynak'ı anlattı.

Törende Çaynak'ın dostları ve sevenlerini Ulusal Kanal hissedarlarından Nuran Çaynak, kızı Elif Çayrak Poyraz  ve Oğlu Önder Çaynak karşıladı. 

Çaynak, Narlıdere Kültür ve Cemevinden düzenlenen cenaze töreninin ardından Urla Zeytinalan mezarlığında ebediyete uğurlandı.



HABER: BELMA YÜCEL
KAMERA: AKIN KARA
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