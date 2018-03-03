Şeker milli ekonomimizin temel taşlarından biri. Şeker fabrikalarının satılması kararı büyük yankı uyandırdı. Ulusal Kanal haftalardır mücadelenin devam ettiği Alpullu'ya gitti. Büyüteç programını farika önünden yapan Ulusal Kanal, emekçinin sesi oldu

Trakya'yı kalkındırdı, köylüye, işçiye ekmek kapısı oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Alpullu Şeker Fabrikası satılma tehlikesiyle karşı karşıya.



Kırklareli'deki şeker fabrikası için mücadele sürüyor. Ulusal Kanal fabrika önünde canlı yayın yaptı.



Sektör temsilcileri, emekçileri AKP Hükümeti'nin özelleştirme politikasına karşı çıktı.



Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, sunduğu yayında fabrikanın önemi bir kez daha hatırlatıldı.



Cumhuriyet mirası olan fabrika adeta tarih kokuyor.



Şeker-İş Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık, nişasta bazlı şekere dikkat çekti.



Alpullu Belediye Başkanı Saim Kırcı, fabrikanın bölge ekonomisine katkısını anlattı.



Kırklareli halkı, şeker işçisi, emeklisi fabrikayı sattırmamak için mücadele sözü verdi.



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