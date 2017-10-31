Ulusal Kanal'da yayınlanan Can Karadut ile Günaydın Türkiye programına bağlanan Aydınlık gazetesi temsilcisi Onur Sinan Güzaltan, kritik toplantıdaki son gelişmeleri aktardı

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde, Suriye'deki krizin çözümüne yönelik olarak, Kazakistan'da toplanan 7. tur Astana görüşmeleri dün başladı.



Ulusal Kanal muhabiri Gülşah Yıldırım, Astana'da görüşmeleri yakından takip ediyor.



Bugün Ulusal Kanal'da yayınlanan Can Karadut ile Günaydın Türkiye programına bağlanan Aydınlık gazetesi temsilcisi Onur Sinan Güzaltan, kritik toplantıdaki son gelişmeleri aktardı.



Güzaltan'ın aktardığına göre, toplantıdaki önemli gelişmeler şu şekilde:



- Türk ve Suriye heyetleri aynı otel lobisindeler. Görüşme olup olmadığı ile alakalı şimdilik kesin bir bilgi yok.



- Resmi açıklama olmasa da Çinli yetkililer zirvenin yapılacağı oteldeler



- Suriyeli muhaliflerden Rusya'yı eleştiren açıklamalar geldi.



- Rusya, Kürtleri de kapsayacak, 'Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nın düzenlenmesini teklif etti.



- Suriye Heyeti başkanı Caferi, henüz bir açıklama yapamayacağını belirtti.



- İran Heyetinden görüştüğümüz isimler, görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti.



- Ürdün ve diğer Arap ülkelerinin diplomatları, Suriyeli muhaliflerle görüşmelerde bulundu.



- Rus ve İranlı yetkililer ikili görüşmeler de bulunuyor.





Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi





Aydınlık muhabiri Onur Sinan Güzaltan İranlı yetkililerle





İran Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Dairesi Başkanı Hamid Rıza Dehbani





Suriye heyetinin kaldığı Rixos Presidentastana Otel





Gülşah Yıldırım ve Onur Sinan Güzaltan Astana’da



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