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Ulusal Kanal, Astana'da

Ulusal Kanal'da yayınlanan Can Karadut ile Günaydın Türkiye programına bağlanan Aydınlık gazetesi temsilcisi Onur Sinan Güzaltan, kritik toplantıdaki son gelişmeleri aktardı

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde, Suriye'deki krizin çözümüne yönelik olarak, Kazakistan'da toplanan 7. tur Astana görüşmeleri dün başladı.

Ulusal Kanal muhabiri Gülşah Yıldırım, Astana'da görüşmeleri yakından takip ediyor. 

Bugün Ulusal Kanal'da yayınlanan Can Karadut ile Günaydın Türkiye programına bağlanan Aydınlık gazetesi temsilcisi Onur Sinan Güzaltan, kritik toplantıdaki son gelişmeleri aktardı.

Güzaltan'ın aktardığına göre, toplantıdaki önemli gelişmeler şu şekilde:

- Türk ve Suriye heyetleri aynı otel lobisindeler. Görüşme olup olmadığı ile alakalı şimdilik kesin bir bilgi yok.

- Resmi açıklama olmasa da Çinli yetkililer zirvenin yapılacağı oteldeler

- Suriyeli muhaliflerden Rusya'yı eleştiren açıklamalar geldi.

- Rusya, Kürtleri de kapsayacak, 'Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nın düzenlenmesini teklif etti.

- Suriye Heyeti başkanı Caferi, henüz bir açıklama yapamayacağını belirtti.

- İran Heyetinden görüştüğümüz isimler, görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti.

- Ürdün ve diğer Arap ülkelerinin diplomatları, Suriyeli muhaliflerle görüşmelerde bulundu.

- Rus ve İranlı yetkililer ikili görüşmeler de bulunuyor.

Suriye
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi

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Aydınlık muhabiri Onur Sinan Güzaltan İranlı yetkililerle

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İran Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Dairesi Başkanı Hamid Rıza Dehbani

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Suriye heyetinin kaldığı Rixos Presidentastana Otel

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Gülşah Yıldırım ve Onur Sinan Güzaltan Astana’da

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Etiketler; #astana #ulusal kanal #aydınlık
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