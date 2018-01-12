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Ulusal Kanal Bitlis'te! Halk göçün durması için fabrika istiyor

Ulusal Kanal, Doğu illerini gezmeye devam ediyor. Siirt'in ardından adres Bitlis oldu. Ulusal Kanal'a konuşan halk, kentin canlanması için fabrika istiyor

Türkülere konu olan şehri anlattılar... Unutulan kent olarak nitelendiriyorlar.

5 bin yıllık tarihe sahip Bitlis, gelişmek yerine geriliyor. Çünkü yatırım yok. Olan fabrikalar da kapandı. Özellikle TEKEL fabrikasının kapatılması göçe neden oldu.

Ürettiği tütünüyle ayakta kalmaya çalışan vatandaşlar, gelen yasakla ondan da oldu.

Ulusal Kanal'a konuşan Bitlisliler, kentin canlanması için hükümete çağrı yaptı.

340 bin nüfasa sahip kentte tarım, hayvancılık ve ormancılık ön planda.

Halk, çalışmak evine ekmek götürmek istiyor. Bunun için de kente yatırım şart.

HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #bitlis
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