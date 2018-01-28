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Ulusal Kanal, Burseya Dağı'ndaydı

Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir, PKK/PYD'den tamamen temizlenen Burseya Dağı'nın eteklerine gitti. Ardından da Azez kent merkezine geçip bölge halkı ile röportaj yaptı. İşte Ekrem Demir'in izlenimleri ve bölge halkının söyledikleri.

Ulusal Kanal, Burseya Dağı'ndaydı

PKK/PYD'nin elinden alınmadan bir gün önce oradaydı Ulusal Kanal. Burseya Dağı'nın etklerine gitti.

Muhabirimiz Ekrem Demir, önce Burseya Dağı'na geçti. Dağın eteklerinde fırtına öncesi sessizlik vardı.

Henüz Türk ordusu teröristlere bomba olup yağmamıştı. Ancak aradan 24 saat geçmeden Afrin'e hakim o dağ terörden arındırıldı.

Çevre köyler de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde...

Bölgeyi Türkiye'nin eğittiği özel birimler koruyor.

Ekrem Demir'in bir sonraki durağı Azez kent merkezi oldu. Bölge halkına mikrofon uzattı... Azez'de yaşayan Suriyeliler, Mehmetçiğin kanatlarının altında kendilerini güvende hissettiklerini söylediler.

50 bin nüfuslu şehrin inşası ise sürüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #afrin #azez #pyd #pkk #ekrem demir #Burseya Dağı #ulusal kanal
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