Ulusal Kanal Muhabiri Ekrem Demir, Suriye'de Burseya dağı ve Azez'e gitti, incelemelerde bulundu. Ulusal Kanal Ana Haber'de gözlemlerini aktaran Demir, Burseya dağının güneyinin kendilerinin çekimleri sırasında bombalandığını söyledi. Azez ile ilgili de konuşan Demir, "Azez çok geri kalmış bir görüntü ifade ediyor. Asfalt denilebilecek, Türkiye'nin yaptığı ana yol var. Onun dışında şehrin içi çamur dolu" ifadelerini kullandı

Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatının başladığı günden bu yana zorlu bir görev yürüten Ulusal Kanal Muhabiri Ekrem Demir, Burseya dağı etekleri ve Azez'de incelemelerde bulundu.



Ekrem Demir, bulunduğu Kilis Öncüpınar'dan Murat Şahin'in sunduğu Ulusal Kanal Ana Haber'e bağlandı.



Gözlemlerini aktaran Demir şunları söyledi:



BURSEYA DAĞI



Bugün, Zeytin Dalı harekatının 8. günü. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, bir grup gazeteciyi hem Afrin bölgesini girişini hem de Azez merkezini gezdirdi. Önce Burseya dağına gittik. Burseya dağına yaklaşık 6 kilometre mesafeye kadar yaklaştık ve aslında 8 gündür devam eden harekatın en sakin günüydü, bugün. Çünkü, saat 14.00 gibi biz buradan hareket ettik. Saat 14.00'e kadar sınırda konuşlu birliklerden de atışlar olmamıştı. Biz oraya vardık ve PKK-PYD'ye ait gözlem noktaları, Burseya dağının özelliklerini incelerken, sınırda konuşlu fırtına obüsleri tarafından atışlar başladı. Burseya dağının güneyi, bizim çekimlerimiz esnasında bombalandı. Kayıtlarımızı yaptık. Dağın tepesinin de PKK-PYD kontrolünde olduğunu öğrendik. Orada gözlem kuleleri vardı, kuleler hala PKK-PYD'nin kontrolünde. Burseya dağının tepesinden sonrası da aslında Afrin bölgesinin gözlendiği ve o bölgeye hakim olunacak olan nokta. Aynı şekilde Burseya dağının tepesinden Kilis'e de hakim olunabiliniyor, Azez de görülebiliyor. Orada, bu bombardırmanlar devam ederken hemen bulunduğumuz nokta da inşaatler devam ediyordu. Tarlalar ekilmişti.



AZEZ



Azez'e gittik arkasından. Azez çok geri kalmış bir görüntü ifade ediyor. Asfalt denilebilecek, Türkiye'nin yaptığı ana yol var. Onun dışında şehrin içi çamur dolu. İnsanlar günlük hayatını yürütmeye çalışıyor.



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