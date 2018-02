İttifak teklifi Meclis’e geldi, partiler arasındaki ittifak görüşmeleri hız kazandı. CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi bir kez daha 2019 seçimleri için ittifak sinyali verdi. Hak ve Adalet Platformu'nun düzenlediği panelde bir araya gelen parti temsilcileri, AKP-MHP ittifakına karşı ortak çıkış yolu bulunması fikrinde birleşti

Baraj altına düşen terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kurtarılması için yol haritaları gündemde. Kulislerde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin 2019 seçimleri için ittifak yapabileceği konuşuluyor.



25 Şubat'ta CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi yöneticilerinin İstanbul'da Hak ve Adalet Platformu'nun düzenlediği panelde bir araya geldi. Temsilciler konuşmalarında, AKP-MHP ittifakına karşı ortak çıkış yolu bulunması görüşünde birleşti.



Panele katılan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, toplantıda gizli bir ittifak görüşmesi yapmadıklarını öne sürdü.



Bu tartışmalar sürerken CHP ve İYİ Parti kanadından açıklamalar geldi. erkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuşan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, ilkeler ittifakı kurmak için partilerin tartışılmaması gerektiğini savundu.



ULUSAL KANAL'IN SORUSUNA NET YANIT VERMEDİ



İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray da her partiyle birlikte demokrasi mücadelesi vereceklerini ifade etti.



Ulusal Kanal, Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Aytun Çıray'a "Her siyasi parti derken HDP de dahil mi?" sorusunu yöneltti. Çıray'ın net bir yanıt vermemesi dikkat çekti.



