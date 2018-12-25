Ankara'nın Menbiç'e yönelik operasyon hedefi gündemdeyken kentteki hareketlilik bugün üst seviyedeydi.

Önce Menbiç'in batı kırsalındaki Arimah bölgesinin gün içinde Suriye ordusunun kontrolüne girdiği iddia edilmişti. Hükümete yakın bazı yayın organlarının bu iddiası ilk kez Ulusal Kanal yayınında yalanlandı.



Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi Arimah bölgesinin 1 yıldan uzun bir süredir Suriye ordusunun kontrolünde olduğunu söyledi. Saha kaynaklarından aldığı bilgiyi aktaran Çelebi, Menbiç'in batı kırasalında bulunan Suriye ordusunun Türk ordusunun radarında bulunmadığını belirtmişti.



Çelebi'nin Ulusal Kanal canlı yayınında verdiği bilgilerin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.



Milli Savunma Bakalığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında , "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.