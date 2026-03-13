Ulusal Kanal için imece çağrısı: “Bu kanal halkın sesi, desteklenmeli”

Ulusal Kanal’a destek çağrıları sürüyor. İskenderun Mardinliler Kültür Sanat Derneği Başkanı Salih Bayar ile şair, yazar ve eğitimci Süleyman Karasu, Ulusal Kanal’ın ayakta kalmasının milli bir görev olduğunu belirterek destek çağrısı yaptı.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Türk milleti emperyalizme ve siyonizme karşı insanlık cephesini büyüten Ulusal Kanal ile omuz omuza.

Esnafı, işçisi, sanatçısı... Ulusal Kanal’ın gönüllü ordusu yine bir seferberlik destanı yazıyor.

İskenderun Mardinliler Kültür Sanat Derneği Başkanı Salih Bayar, Ulusal Kanalı'n imecesine harç koyanlardan oldu.

“Eğer bugün biz tüm dernek faaliyetlerimizde bir sanayi esnafı olarak devamlı yanımızda Ulusal Kanal'ı gördük. 

Bu kirli savaş, İsrail siyonisti, ABD tekfurlarının komşu ülkemiz İran’a saldırdığı günden beri aralıksız olarak gece gündüz destek veren tüm kanalların başında Ulusaldır. ”

Salih Bayar, vatansever halkın tüm olanaklarını Ulusal Kanal'ı büyütmek için seferber edeceğine inandığını söyledi.

“Halk o kadar bilinçli ki evine her gün alacağı ekmeğin bir tanesini de Ulusal Kanal'a harcamasını da bilen bir anlayış içersindeyiz biz. Sizin bu objektif, devletçi anlayışı için de teşekkür ediyoruz. Kadrosuna, yönetimine, muhabirlerine, İran’daki temsilcisine hepsine teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz.”

Şair, yazar ve eğitimci Süleyman Karasu da Ulusal Kanal'ı ayakta tutmanın milli görev olduğunu vurguladı.

“Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesinin TURKSAT’ ve Anadolu Ajansına olan borcu konusunda yardımınızı bekliyorum. Zira bu kanal ve gazete, halkın, emekçilerin, işçilerin milletin ve vatanın bütünlüğü için çalışmaktadır. Bu nedenle desteklenmesi gerekiyor. Hepinizin desteğini bekliyoruz.”

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Sinpaş Reserve Marmaris
