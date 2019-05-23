Genel Müdürümüz Adnan Türkkan'ın babası Cafer Türkkan hayatını kaybetti. O aynı zamanda bizim de babamızdı, ağabeyimizdi, yol arkadaşımızdı. Köylüsünün can dostu, milletinin fedaisi, yaşamının her anı mücadele ile geçmiş bir devrimciydi. Bugün son yolculuğuna uğurlandı ama bıraktığı değerler bize miras kaldı. Devrin daim olsun Cafer Baba...

Adnan Türkkan'ın babası Cafer Türkkan Arguvan'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.



Ulusal Kanal'ın acı günü... Genel Müdürümüz Adnan Türkkan'ın babası, bugün memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.



Türkkan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.



Türkkan, evli ve üç çocuk babasıydı. Geçimini, köyde işlettiği bakkal ve çiftçilikle kazanıyordu. Kızık Köyü'nde uzun süre muhtarlık da yaptı.



Türkkan, Vatan Partisi üyesiydi. Bayramlar yasaklandığında da Ergenekon tertibiyle vatanseverlere saldırıldığında da en önde o vardı.



Aynı zamanda iyi bir Ulusal Gönüllüsü'ydü. Alın terini mücadelesinden hiç esirgemedi.



Cenazeye köy halkıyla birlikte, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi ve Kardeşlik Bürosu Başkanı Arif Doğan da katıldı. Vatan Partisi Malatya İl Başkanlığı ve parti üyeleri de cenazedeydi.



Cafer Türkkan Cem Evi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından köy mezarlığına defnedildi.



Devrin daim olsun.





HABER-KAMERA: EKREM DEMİR

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